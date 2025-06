Una testimonianza commovente dall’ospedale di Frosinone: “Mi hanno restituito la vita”

FROSINONE — A volte, per capire il valore della vita, bisogna arrivare a un passo dalla fine. E a volte, quando si torna indietro, lo si fa diversi. È ciò che è successo a un uomo che, dopo una lunga degenza nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Frosinone – palazzina Q – ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza, in un post che ha commosso migliaia di persone. Un messaggio asciutto, ma intriso di gratitudine, umiltà e rinascita: “Grazie per avermi ridato la vita”.

Per quindici giorni è stato il “paziente n. 5”. Un numero, tra tanti. Ma per il personale di quel reparto non è mai stato solo una cartella clinica o una stanza. Era una persona, da salvare, da accompagnare, da riportare indietro. E ci sono riusciti.

«Sono arrivato dal pronto soccorso in condizioni davvero disastrose. La mia arroganza nel pensare di essere indistruttibile mi ha dato una bella lezione», scrive. Le prime ore, poi i primi giorni, sono stati un vortice confuso. Una mente offuscata, incapace di ragionare lucidamente. “Uno dei problemi di ciò che ho avuto è che non sei in grado di ragionare bene”, confessa. Ma nel buio, una presenza costante: lo staff medico e infermieristico del reparto, che non ha mai smesso di seguirlo, con fermezza e pazienza.

Una di loro ha lasciato il segno più profondo: la dottoressa Marina Sebastiani. A lei, l’uomo rivolge parole cariche di emozione: «Grazie, che mi nasce dal profondo del cuore. Ricordo i suoi sguardi dei primi giorni, il suo rimproverarmi per farmi capire. Solo dopo ho capito l’importanza. Quando ho iniziato a collaborare, ho visto il suo sguardo cambiare. Questo mi ha dato fiducia».

Il suo è un racconto che va oltre la medicina. Parla di un’umanità che cura. Di sguardi che parlano più delle parole. Di pazienti che, quando trovano le mani giuste, tornano a sentirsi persone, non numeri. In questo caso, da “paziente n.5” a uomo rinato.

Oggi, dopo la visita di controllo, le analisi hanno dato esito positivo. «Il mio stato di salute può considerarsi rientrato nella normalità. Dovrò solo recuperare fiato e forza fisica», scrive. Ma ciò che davvero conta, è il nuovo sguardo sulla vita: «Ora guarderò la vita in un modo diverso».

Il suo messaggio è un ringraziamento, ma anche un monito. A non sottovalutare la fragilità umana. A riconoscere la dedizione silenziosa di chi, ogni giorno, combatte nelle corsie degli ospedali, spesso invisibile, spesso dimenticato. E a ricordarci che, nei momenti peggiori, può bastare un gesto, uno sguardo, una voce ferma, per tornare a respirare.

A tutti coloro che lavorano nel reparto Malattie Infettive di Frosinone, va oggi un grazie che ha il peso della vita.

Correlati