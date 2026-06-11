Una storia fatta di altruismo: l’Avis di Ceccano spegne 35 candeline

Trentacinque anni di impegno, altruismo e vicinanza al prossimo. L’Avis Comunale di Ceccano si prepara a celebrare un anniversario speciale che rappresenta non solo una ricorrenza associativa, ma anche una pagina significativa della storia sociale della città.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’associazione festeggerà i suoi 35 anni di attività con un incontro pubblico in programma sabato 13 giugno alle ore 16.30 presso l’auditorium della Biblioteca Comunale di via San Sebastiano. Un momento pensato per riunire donatori, volontari, istituzioni, associazioni e cittadini che nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita dell’Avis e alla diffusione della cultura della solidarietà.

L’evento sarà l’occasione per ripercorrere le tappe più significative della storia dell’associazione, nata nel 1990 e diventata nel tempo un punto di riferimento per la comunità ceccanese. In questi tre decenni e mezzo, centinaia di cittadini hanno scelto di compiere un gesto semplice ma fondamentale: donare il sangue per contribuire a salvare vite umane.

«Questo anniversario rappresenta per noi un momento di grande emozione e gratitudine – sottolinea il presidente dell’Avis Comunale di Ceccano, Antonio Gargaruti –. Trentacinque anni fa nasceva una realtà che è cresciuta fino a diventare un presidio fondamentale per il territorio. Dietro ogni donazione ci sono storie di generosità, responsabilità e amore verso il prossimo».

Un ringraziamento particolare viene rivolto a tutti coloro che hanno sostenuto l’associazione nel corso degli anni: donatori, volontari, dirigenti e simpatizzanti che hanno contribuito a costruire una rete di solidarietà sempre più forte.

Guardando al futuro, l’Avis lancia anche un messaggio alle nuove generazioni. «Abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani la cultura del dono e della solidarietà – aggiunge Gargaruti –. Il sangue non si produce in laboratorio e ogni donazione può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo è fondamentale continuare a sensibilizzare e coinvolgere nuovi donatori».

La celebrazione sarà quindi non solo una festa per ricordare il cammino percorso, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno verso una missione che continua a essere indispensabile per la collettività. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale aperto ai partecipanti.

Dopo 35 anni, l’Avis di Ceccano continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della solidarietà cittadina, dimostrando che un piccolo gesto può avere un valore immenso per tutta la comunità.