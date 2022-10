Una Stagione tutta scoprire per CIOFFI DANILO

Con l’appuntamento di Misano è terminato il Campionato Time Attack Italia. Per la prima volta abbiamo seguito questa serie molto seguita sia come numero di partecipanti ma soprattutto ha livello mediatico e di presenza di pubblico ad ogni appuntamento. Ha inizio stagione abbiamo fatto un accordo con il pilota Frusinate DANILO CIOFFI dove ci saremmo occupati della parte mediatica, CIOFFI al primo vero impegno agonistico con le quattro ruote, per lui non è stato facile mettersi in gioco però alla fine qualche piccola soddisfazione è arrivata con la conquista di qualche podio.

Adesso stiamo pianificando il finale di Stagione e in particolar modo il 2023 dove noi di Drcsportmanagement stiamo cercando di trovare qualche partner che ci aiuti.

Come sempre diamo la parola all’interessato Danilo che ci riassume un po’ l’annata:

Misano è stata la tappa finale di un campionato non semplice. Durante questo campionato abbiamo affrontato rotture assurde di pezzi impensabili, una squalificata forzata per via di un recupero vapori olio arrivato tardi e altri problemi ancora ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo ottenuto un terzo posto meritato più per la costanza che per la capacità di guida ancora da migliorare molto. Ho avuto un supporto enorme da tutti i miei sponsor e dalle persone vicino a me, ringrazio la Drc sport management che mi ha seguito sempre e ci prepariamo al prossimo campionato magari con qualche altro sponsor a supportarci.

