Una stagione a “tinte tricolori” per Fabio Mezzatesta: Ice Challenge e RX Italia nel 2023 del pilota romano

Il portacolori di Meteco Corse atteso protagonista al volante della Hyundai I20 R5 messa a disposizione dal team Bernini, già chiamata a buone risposte sui fondi del Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio, ambientato nel fine settimana a Pragelato. Ampie le prospettive del driver, chiamato ad un ruolo di primo piano nell’RX Italia, il Campionato Italiano Rallycross.

Sarà il tracciato “ad anello” di Pragelato ad ambientare la prima uscita stagionale di Fabio Mezzatesta, pilota chiamato all’agonismo della prima manche di Ice Challenge 2023 – Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio – in programma nel fine settimana sui fondi proposti dalla location torinese. Il pilota romano, portacolori di Meteco Corse, vedrà sventolare la bandiera tricolore nell’occasione di avvio alla sua programmazione 2023, articolata sulla partecipazione alla kermesse su ghiaccio e proiettata sui chilometri dell’RX Italia, il Campionato Italiano Rallycross, espressione che chiamerà il driver ad un ruolo primario.

In entrambi i contesti, Fabio Mezzatesta si avvarrà della competenza tecnica del team Bernini, struttura che metterà a sua disposizione la Hyundai I20 R5, vettura già utilizzata dal driver in tre occasioni.

“L’obiettivo, per quanto riguarda la mia partecipazione ad Ice Challenge, è rivolto all’affinamento del feeling con la vettura su fondi particolari, affrontati senza alcuna velleità legata al cronometro – il commento di Fabio Mezzatesta – vorrei divertirmi. La vettura mi piace anche se molto particolare, richiede una messa a punto ottimale sul viscido e ne ho avuto riprova proprio sulle strade dell’ultima gara disputata, il Ciocchetto Event, dove sono stato limitato da una scelta in termini di setup che non si è rivelata congeniale. Tutt’altra prospettiva è legata alla partecipazione dell’RX Italia, cornice che affronterò con la consapevolezza di poter vincere il campionato”.

Tre, le manches di gara in programma domenica a Pragelato – in provincia di Torino – con la Hyundai I20 R5 di Fabio Mezzatesta chiamata ad un confronto che farà leva sulla spettacolarità e sul feeling maturato al volante della vettura turbocompressa. Un evento, quello che inaugurerà Ice Challenge 2023, concentrato nell’intera giornata di domenica, interessata in precedenza da tre giri di prove libere ed altrettanti validi per la qualificazione.

