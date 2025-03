Una scuola in festa! La Primaria “Maiuri” celebra il Carnevale Storico di Frosinone

La Dirigente Scolastica Patrizia Danella, la responsabile di plesso Patrizia Mattone, la vicaria Antonella D’Emilia, i docenti e tutti gli alunni del plesso “Maiuri” stamattina hanno accolto in una splendida cornice carnevalesca il generale Championnet, il “notaro” e il Vicesindaco Antonio Scaccia, che ha portato i saluti del Sindaco Riccardo Mastrangeli, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Sementilli e dell’intera amministrazione comunale. È stata una mattinata all’insegna dell’allegria, della gioia e della spensieratezza. L’amministrazione comunale promuove ogni anno, andando in tutte le scuole di Frosinone, il Carnevale Storico di Frosinone. Le classi quinte hanno donato al Generale le chiavi della scuola e la tradizionale “radeca” che simboleggiano il forte legame che ha la “Maiuri” con il territorio e con le radici della terra ciociara. Il Carnevale Storico Frusinate – unico in Italia – si tramanda di generazione in generazione, permettendo anche ai più piccoli di conoscerlo e viverlo con entusiasmo.

Per celebrare questa speciale occasione, le classi quinte (A, B e C), indossando i tipici abiti ciociari, hanno eseguito alcuni passi del saltarello ciociaro, in un’atmosfera di festa e condivisione, accompagnata da un piatto di deliziosi fini fini, cantando tutti insieme Essegliè,essegliè,essegliè!