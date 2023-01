“Una Regione D’Amare”, Libero Mazzaroppi: “Abbiamo potuto sentire l’abbraccio dei nostri sostenitori. Il vento sta cambiando!”

Una bagno di folla per l’evento organizzato da Pensare Democratico al Cinema Fornaci Village di Frosinone: “Una Regione d’Amare”. Un’occasione per il leader di questo gruppo, Francesco De Angelis, di lanciare ufficialmente le candidature di Sara Battisti, Libero Mazzaroppi e Andrea Querqui alle prossime elezioni regionali nella lista del Pd.

Motivazioni, entusiasmo, carica: De Angelis ha spiegato perché sostenere i suoi candidati, elencando ciò che hanno fatto nelle loro comunità, per il bene comune.

“Per me è stata una grande emozione salire su quel palco – ha detto Libero Mazzaroppi – ho avuto modo di ringraziare Francesco De Angelis ed i miei compagni di viaggio per questa meravigliosa esperienza. Nel mio intervento ho ribadito tutto il lavoro fatto dalla regione a guida centrosinistra in questi anni, ho sottolineato il grande sostegno arrivato sul territorio grazie al lavoro di Sara Battisti e di Mauro Buschini. Ho ricordato le difficoltà che noi amministratori abbiamo vissuto durante i due anni dell’emergenza covid. Ma non ci siamo mai sentiti soli, perché c’era Alessio D’Amato a guidare la sanità del Lazio. Ed ora c’è sempre lui a guidarci verso la vittoria. Perché il vento sta cambiando: sentiamo l’entusiasmo delle gente, di tanti che si erano allontanati ma che stanno tornando. Siamo una lista forte, la più forte, ed i cittadini hanno la possibilità di votare un partito che è la parte migliore di questa provincia. E allora, andiamo avanti insieme!”.

Comunicato stampa