Una Passeggiata nella Storia: Nuova Edizione!

Dopo il grande successo della passata stagione, torna l’appuntamento che trasforma il cammino in narrazione. Promossa dal CAI – Sezione di Gallinaro e da Librìza, l’iniziativa si rinnova con una formula ancora più ricca.

Quest’anno l’esplorazione si espande! Non percorreremo solo i sentieri e i borghi della Valle di Comino, ma varcheremo le mura delle leggendarie Città Saturnie.

Ogni tappa è un viaggio dove il territorio si racconta attraverso chi lo vive e chi lo ha vissuto, fondendo:

Escursionismo e narrazione

Natura e memoria

Storia e leggenda

Durante le passeggiate, lo sguardo sarà accompagnato dall’ascolto. Le guide locali, custodi delle tradizioni, saranno affiancate da giovani narratori che animeranno il percorso con racconti e ricostruzioni suggestive, facendo rivivere personaggi storici e luoghi dimenticati.

“Una Passeggiata nella Storia” è turismo lento, sostenibile e responsabile. È un gesto d’amore per i piccoli borghi: camminare insieme, per non dimenticare.

Primo Appuntamento: Alatri “Sulle orme dei Ciclopi”-3 Maggio 2026 Ore 9:00

Le Guide Locali saranno Alba Lisa Mazzocchia e Maria Elena Catelli

Informazioni

Partecipazione: Gratuita e aperta a tutti.

Equipaggiamento: Abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Per Info e Prenotazioni: 331 884 8824

Un ringraziamento speciale a chi rende possibile questo progetto: