Una Passeggiata nella Storia: Nuova Edizione!

Dopo il grande successo della passata stagione, torna l’appuntamento che trasforma il cammino in narrazione. Promossa dal CAI – Sezione di Gallinaro e da Librìza, l’iniziativa si rinnova con una formula ancora più ricca.
Quest’anno l’esplorazione si espande! Non percorreremo solo i sentieri e i borghi della Valle di Comino, ma varcheremo le mura delle leggendarie Città Saturnie.
Ogni tappa è un viaggio dove il territorio si racconta attraverso chi lo vive e chi lo ha vissuto, fondendo:
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Escursionismo e narrazione
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Natura e memoria
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Storia e leggenda
Durante le passeggiate, lo sguardo sarà accompagnato dall’ascolto. Le guide locali, custodi delle tradizioni, saranno affiancate da giovani narratori che animeranno il percorso con racconti e ricostruzioni suggestive, facendo rivivere personaggi storici e luoghi dimenticati.
“Una Passeggiata nella Storia” è turismo lento, sostenibile e responsabile. È un gesto d’amore per i piccoli borghi: camminare insieme, per non dimenticare.
Primo Appuntamento: Alatri “Sulle orme dei Ciclopi”-3 Maggio 2026 Ore 9:00
Le Guide Locali saranno Alba Lisa Mazzocchia e Maria Elena Catelli
Informazioni
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Partecipazione: Gratuita e aperta a tutti.
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Equipaggiamento: Abbigliamento comodo e scarpe da trekking.
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Per Info e Prenotazioni: 331 884 8824
Un ringraziamento speciale a chi rende possibile questo progetto:
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Festival delle Storie
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GAL Verla
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Provincia Creativa
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Antonio Vano (Guida ambientale)
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Autentica Cooperativa Sociale
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Acli Frosinone