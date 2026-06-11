Una passeggiata nella storia Arpino

RITORNA: UNA PASSEGGIATA NELLA STORIA! Dopo il grande successo della passata edizione, torna l’iniziativa che trasforma il cammino in un racconto vivo. Promossa dal CAI – Sezione di Gallinaro e Librìza, quest’anno la formula si fa ancora più ricca e ambiziosa. La novità: Le Città Saturnie Non ci fermeremo ai sentieri della Valle di Comino. Quest’anno varcheremo le soglie delle leggendarie Città Saturnie, luoghi dove il mito si fonde con la pietra. Ogni appuntamento è un viaggio che unisce:  Escursionismo e narrazione  Natura e memoria  Storia e leggenda Accompagnati dalle nostre guide locali e dai giovani narratori, riscopriremo angoli dimenticati e incontreremo personaggi del passato che torneranno a parlare tra i vicoli e i boschi. SECONDO APPUNTAMENTO: ARPINO “Dal castello Ladislao all’Acropoli con la torre di Cicerone” Il nostro viaggio comincia tra le mura megalitiche di una delle città più affascinanti del Lazio.  QUANDO: 14 Giugno 2026  ORARIO: Ore 9:00  GUIDA LOCALE: Professor Pino Cianfarani INFO UTILI  Partecipazione: GRATUITA e aperta a tutti.  Equipaggiamento: Obbligatorie scarpe da trekking e abbigliamento comodo.  INFO E PRENOTAZIONI: 331 884 8824 “Una Passeggiata nella Storia” è turismo lento, sostenibile e responsabile. È un gesto d’amore per il territorio: camminare insieme, per non dimenticare. Si ringraziano per il sostegno: Festival delle Storie | GAL Verla | Provincia Creativa | Antonio Vano (Guida ambientale) | Autentica Cooperativa Sociale | Acli Frosinone