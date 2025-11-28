“Una Passeggiata nella Storia” approda a Fontechiari: l’ultimo appuntamento tra storia, natura e leggende

Si chiude con Fontechiari il ciclo di “Una Passeggiata nella Storia”, l’iniziativa promossa dal CAI – Sezione di Gallinaro e da Librìza, in collaborazione con il Festival delle Storie e il GAL Verla. L’appuntamento è per domenica 30 novembre 2025, alle ore 8:30.

Il percorso condurrà i partecipanti tra le vie e i sentieri di Fontechiari, un borgo millenario il cui nome evoca antiche storie e leggende. Saranno i guide esperte Giuliano Fabi, Mattia Serafini e Federica Di Scanno a condurre la camminata, mentre le voci narranti di Elisa Battaglione, Eleonora Cicchinelli e Antonio Iannucci intrecceranno racconti, memorie e suggestioni, rendendo viva la storia locale.

“Una Passeggiata nella Storia” non è solo un’escursione: è un’esperienza di turismo lento, sostenibile e condiviso, un gesto di amore per il territorio e un invito a rallentare, osservare e ascoltare. Camminare insieme diventa così un atto di memoria e futuro.

Informazioni pratiche:

Evento gratuito e aperto a tutti

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking

Si ringraziano per il sostegno il Comune di Fontechiari, la Pro Loco Fontechiari, Jennifer Simeone, Provincia Creativa, Antonio Vano, Acli Provinciali di Frosinone e Autentica Cooperativa Sociale.