Una Passeggiata nella Storia. Alla scoperta della Valle di Comino tra storia, natura e leggende

San Donato Val di Comino (FR) – Domenica 7 settembre 2025 – Ore 15:00.

Siamo giunti all’ottavo appuntamento di “Una Passeggiata nella Storia”, l’iniziativa promossa dal CAI – Sezione di Gallinaro e da Librìza, con il contributo del Festival delle Storie e del GAL Verla, che sta riscuotendo crescente interesse e partecipazione.

Ogni mese ci ritroviamo per camminare insieme, non solo tra i sentieri e i borghi della Valle di Comino, ma anche tra le pagine vive della sua storia. Ogni appuntamento è un viaggio che unisce escursionismo e narrazione, natura e memoria, in una formula originale dove il territorio si racconta attraverso chi lo vive e chi lo ha vissuto.

Durante le passeggiate, non ci limitiamo a osservare: ascoltiamo storie, incontriamo personaggi storici e leggendari, riscopriamo luoghi dimenticati o poco noti, guardandoli con occhi nuovi. Le guide locali, esperti conoscitori delle tradizioni e delle vicende del territorio, sono affiancate da giovani narratori che animano il percorso con racconti e ricostruzioni suggestive.

Dopo aver toccato Pescosolido, Campoli Appennino, Alvito, Vicalvi, Gallinaro, Posta Fibreno e Settefrati, è giunto il momento di scoprire le meraviglie di San Donato Val di Comino.

A guidarci sarà Domenico Cedrone, mentre la Voce narrante sarà la giovane Valentina Fanelli.

NOVITÀ DI QUESTO APPUNTAMENTO

La passeggiata si svolgerà nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, perché in serata ci attende un momento davvero speciale:

potremo assistere insieme allo spettacolo dell’eclissi di luna, immersi nella natura e nella suggestiva atmosfera della Valle di Comino.

“Una Passeggiata nella Storia” è molto più di un’escursione:

è un gesto d’amore per il territorio ,

un’esperienza condivisa che valorizza i piccoli borghi ,

stimola la curiosità e crea comunità ,

è turismo lento, sostenibile e responsabile .

È camminare insieme, per non dimenticare.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Un sentito ringraziamento a:

Jennifer Simeone per la grafica degli eventi

Provincia Creativa

Antonio Vano, guida ambientale

Una passeggiata, mille storie. Un territorio che si racconta, passo dopo passo.