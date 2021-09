“Una nuova mossa” per via Machiavelli: presentati i candidati e il programma elettorale

La lista che appoggia Verino Caldarelli, candidato sindaco a San Giovanni Teatino, fa boom di presenze in Via Machiavelli

Un parcheggio senza più posti liberi, quello di via Machiavelli a San Giovanni Teatino. Occupato però, non da autovetture, bensì da oltre trecento persone, accorse in serata per cogliere tutte le sfaccettature di quella “Città del Futuro” che Verino Caldarelli e i suoi intendono costruire.

Si parte con la presentazione dei 16 candidati in lista, ciascuno con qualcosa da dare, da dimostrare e da offrire alla città. In ordine:

1 CIANCETTA Raffaella

2 COCCIA Jessica

3 D’ARCANGELO Mauro

4 DI FRANCESCO Miriam

5 DI NUNZIO Armando

6 DI RENZO Dario

7 DIODATO Massimo

8 FEDERICO Luana

9 FERRANTE Matteo

10 FIORE Valerio

11 FRANCANO Stefano

12 LOZZI Sandro

13 MESSICANO Michela

14 NOVEMBRE Antonella

15 PACIFICO Alessio

16 SBRACCIA Valeria;

Poi la lettura condivisa del programma elettorale, suddiviso in 7 aree di intervento, ciascuna delle quali associata ad una “mossa”:

1 Politiche sociali – Equità

2 Partecipazione attiva e trasparenza – Efficienza

3 Sicurezza – Forza

4 Ambiente – Sostenibilità

5 Sviluppo economico – Ricchezza

6 Scuola e cultura – Bellezza

7 Sport – Benessere

Il tutto intramezzato dagli interventi di un Caldarelli in grande forma, che ha elogiato i suoi candidati, ma anche ripercorso molti passaggi della sua vita amministrativa, mostrando al pubblico tutte le opere realizzate durante le sue proficue gestioni.

Il comizio è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Verino Caldarelli e, come annunciato ieri sera in live, da oggi, programma, lista e propositi dei candidati dell’associazione “Una nuova mossa” potranno essere visionati online tramite il sito internet: www.unanuovamossa.it .

La prossima “mossa”? Un comizio che si terrà nella nuova settimana presso il Bocciodromo. Restate sintonizzati per scoprire la data!

Intanto un recap degli incontri di quartiere organizzati finora: Via Ciancetta, giardino Mascagni, via Sassari, Dragonara, Fontechiaro, Galleria Wojtyla, Piazzale Pittarosso, Via Salara presso la Cic Carni, “Lu Camele”, Dragonara 2 e Via Machiavelli.

comunicato stampa