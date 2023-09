Una nuova avventura in giro per l’Italia: 7 sport all’aria aperta in 7 giorni in camper

In soli 7 giorni un principiante proverà 7 sport differenti con atleti professionisti, recordmen mondiali e campioni, in 7 località italiane con paesaggi naturali diversi, tutti mozzafiato!

Parte il 4 settembre la nuova avventura dell’associazione Tototravel.it per promuovere il territorio, gli sport all’aperto e i viaggi ecosostenibili.

Proprio quest’ultimo è il punto chiave dell’impresa, sottolineato anche dalla partnership con due Oasi del WWF. Il concetto che si vuole sottolineare riguarda una prospettiva particolare e spesso ignota in aree troppo civilizzate. Siamo Infatti abituati a vivere in un ambiente completamente antropizzato. Ci sono strade, servizi, distributori, pali della luce e quant’altro più o meno ovunque. Dopodiché esistono delle “campane di vetro” che chiamiamo “parchi” o “riserve” dove abbiamo relegato la natura.

Il camper permette di fornire un punto di vista completamente opposto: l’uomo occupa un piccolo spazio circoscritto in cui ha tutto quello di cui ha bisogno, grazie anche alle nuove tecnologie (come le Power Station e i pannelli solari), e può essere autonomo è completamente off-grid. Tutto attorno ci può essere la natura libera ed incontaminata.

Così era molto tempo fa e questa situazione resta nei nostri ricordi ancestrali quella più naturale e quella a cui dobbiamo tendere oggi, in un momento particolarmente delicato in merito all’argomento ecologia, sostenibilità e ambiente.

È questo che vuole sottolineare l’associazione Tototravel.it, abituata a trattare anche di territori (come l’Africa) dove questo concetto è ancora presente in alcune aree.

Da un punto di vista pratico , poi, il camper è la scelta ideale per chi fa sport. Solo grazie alla sua versatilità è, infatti,possibile spostarsi ogni giorno per raggiungere la località successiva portando con sé attrezzature e abbigliamentoadatti ad ogni singolo sport! Inoltre, si hanno a portata di mano tutti i servizi – come la doccia – praticamente ovunque.

Il mezzo scelto è un innovativo campervan di classe premium (un Malibu Comfort 640 LE) – che sarà guidato da Salvatore Magliozzi di Tototravel.it, divulgatore e scrittore, esperto di rapporto tra Fauna e Turismo, e di web marketing turistico, viaggiatore con alle spalle oltre 100 destinazioni in tutto il mondo, numerosissime esperienze in natura e perfino una in orbita!

Il viaggio mostrerà una serie di ambientazioni completamente diverse, tutte immerse nella natura ma in contesti completamente differenti e tali da arricchire l’avventura con un caleidoscopio di colori ed emozioni.

Dall’alta montagna al mare, dalle distese pianeggianti agli scorci fluviali e lacustri. In 7 giorni verrà messo in mostra tutto il territorio nazionale con la sua flora e la sua fauna.

