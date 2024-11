Una mostra per ricordare il pittore ciociaro Luigi Centra. Apprezzate le opere dello scultore Sergio Lombardi

Tra i 30 artisti provenienti da tutta Italia c’era anche lo scultore ciociaro Sergio Lombardi che per anni ha collaborato e lavorato in stretto contatto con Luigi Centra, ricordato come

pittore ma anche come autore e poeta. Un artista stimato ed apprezzato a livello internazionale scomparso nel gennaio di quest’anno, dopo breve malattia, che contava grandi estimatori non solo nel Lazio, ma anche nel Mantovano.

La mostra di Rodigo si è appena conclusa con gli apprezzamenti delle migliaia di cittadini che l’hanno visitata.

Ancora una volta l’arte è stata abbinata alla solidarietà in quanto il ricavato dell’antologica sarà devoluto dagli organizzatori alla Casa del Sole.

Oltre ai quadri i promotori dell’iniziativa (vale a dire l’Ente Manifestazioni Rodigo con il patrocinio del Comune) hanno proposto