Una linea Cotral che collega Frosinone e i comuni limitrofi a Terracina. Gianluca Quadrini scrive ai vertici dell’azienda richiedendone l’attivazione

Con l’avvicinarsi del periodo estivo cresce l’esigenza di garantire un servizio di trasporto pubblico che colleghi Frosinone e i comuni vicini a Terracina e viceversa. In questi giorni, i comuni della provincia di Frosinone hanno palesato la necessità di chiedere all’azienda Cotral l’attivazione di una nuova linea che possa raggiungere la cittadina balneare in modo da offrire ai cittadini un servizio efficiente che permetta loro di spostarsi facilmente durante la stagione estiva. Con una lettera indirizzata ai vertici dell’azienda di trasporto, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, si fa portavoce di questa necessità sottolineando l’importanza di un servizio di trasporto pubblico adeguato alle esigenze del periodo estivo. – “Ho scritto ai vertici Cotral perché ritengo sia doveroso garantire, durante il periodo estivo, quando il flusso di persone aumenta considerevolmente e le strade sono più affollate, spostamenti efficienti, rapidi e sostenibili. Si tratta di un grande passo in avanti del trasporto pubblico che sicuramente contribuirà a promuovere il turismo locale, facilitando gli spostamenti dei visitatori e rendendo più accessibili le spiagge, i ristoranti e le attrazioni della zona.” Quadrini punta l’attenzione anche verso la riduzione del traffico nelle zone interessate, garantendo una maggiore sicurezza sulle strade – “Il periodo estivo porta con se un aumento di traffico, soprattutto nei giorni del fine settimana. Raccogliere le istanze dei nostri comuni e metterle in atto significherebbe promuovere una mobilità sostenibile e responsabile, contribuendo alla riduzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico e migliorando l’esperienza di chi sceglie di spostarsi in modo eco-friendly. Pertanto, confido nella sensibilità dell’azienda Cotral SpA, e auspico che si adoperi al più presto nella realizzazione di questa nuova linea, garantendo un’estate all’insegna della sicurezza e della sostenibilità.”

COMUNICATO STAMPA