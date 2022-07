Una guida multilingue come “BUSSOLA” Il progetto per favorire l’inclusione dei richiedenti asilo e dei migranti

L’amministrazione comunale informa che il Distretto socio-sanitario LT1 presenta la guida per l’orientamento ai servizi per richiedenti asilo e persone migranti.

Il progetto, nato dall’impulso dell’associazione Reti di Giustizia “Il sociale contro le mafie” e realizzato grazie al contributo dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima, gode del finanziamento del Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI 2014-2020).

La guida edita dal Distretto socio-sanitario LT1 in formato digitale e cartaceo, è stata redatta in 6 lingue per favorire la più ampia fruibilità: italiano, inglese, francese, punjabi, hindi e ucraino ed è stata realizzata nell’ambito delle attività promosse dal Progetto Prima il lavoro PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti nel LAZIO, di cui la Regione Lazio è Ente Capofila.

Prima Il Lavoro è un progetto che intende promuovere l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, attraverso attività di raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza al fine di attivare percorsi individualizzati di supporto all’autonomia ed all’integrazione dei migranti.

La Guida è uno strumento pratico per l’orientamento di persone migranti e richiedenti asilo divisa in 4 sezioni facilmente consultabili: Sezione I – Vocabolario essenziale. Sezione II – Richiedenti asilo: procedura per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. Sezione III – Persone migranti provenienti da Paesi extra-UE prive dei requisiti per richiedere lo status di protezione internazionale. Sezione IV – Indirizzi e recapiti per servizi essenziali.

«La Guida ai Servizi distrettuali – afferma l’Assessore al Welfare e Politiche Sociali, Carlo Carletti – mira a rendere la popolazione straniera, residente o domiciliata nel nostro territorio, informata e consapevole dei servizi a cui possono accedere per ricevere adeguate risposte ai bisogni, nell’intento di realizzare una comunità più coesa e inclusiva».

comunicato stampa