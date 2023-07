Una giovane studentessa del Baronio ospite del Corso di Orientamento Universitario organizzato dalla Scuola Normale Superiore.

Un bel successo per l’Istituto “Cesare Baronio”, che vede ancora una volta premiato uno dei suoi giovani studenti. Quest’anno è stata selezionata Jasmine Amjad, condotta dai suoi bellissimi voti direttamente al Lingotto di Torino.La Scuola Normale Superiore di Pisa ogni anno seleziona giovani dalle scuole superiori d’Italia, ai quali offre l’occasione di una settimana di incontro, studio, confronto con coetanei, lezioni universitarie delle più diverse discipline, per dare loro l’occasione di “orientarsi” informati nella realtà universitaria. Essendo una realtà d’eccellenza, la Normale seleziona gli studenti tenendo conto della loro dimensione formativa nei suoi diversi aspetti.Il Baronio segnala i propri studenti del quarto anno, perché crede fermamente nelle occasioni da dare ai giovani, per crescere, confrontarsi, migliorarsi.Quest’anno, la giovane protagonista dell’edizione torinese del corso è stata Jasmine, alunna della futura V D, che per una settimana ha vissuto questa bellissima esperienza.Lei è tornata molto contenta dell’esperienza; i docenti e l’Istituto tutto sono chiaramente altrettanto contenti e l’hanno già coinvolta per raccontare la sua esperienza il prossimo anno e coinvolgere gli studenti più giovani, certi che lei farà ancora bellissime cose e darà ancora belle soddisfazioni.

Ad maiora, Jasmine!

COMUNICATO STAMPA