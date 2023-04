Una donna eletta alla guida dell’UGL Igiene Ambientale: si tratta di Francesca Adamo

Continua la fase congressuale dell’UGL Frosinone: dopo quelle del Terziario, sono state rinnovate anche le cariche della Federazione Igiene Ambientale all’insegna del rinnovamento. L’assemblea ha infatti scelto una guida al femminile. Si tratta della giovane Francesca Adamo eletta Segretaria Provinciale all’unanimità.

Adamo, proveniente dai servizi di pulizia dell’ospedale di Frosinone, incarna perfettamente le caratteristiche del sindacato, votato ad un approccio diverso e più moderno delle problematiche che affliggono oggi il mondo del lavoro.

La sua è stata una relazione all’insegna del rinnovamento, dell’ascolto delle istanze dei più deboli, della parità di genere.

Il settore dei servizi è sicuramente quello maggiormente bistrattato come più volte denunciato dell’UGL anche attraverso manifestazioni e sit-in. Buste paga da fame, contratti precari, tolgono ogni giorno dignità al lavoro.

Un comparto, quello dei servizi, che va profondamente cambiato: Francesca Adamo darà continuità al progetto dell’UGL che sta portando avanti le istanze dei lavoratori che chiedono garanzie e salari degni di questo nome.

L’attenzione va agli appalti del settore pubblico che da anni vengono espletati al ribasso con inevitabili conseguenze negative su orari e stipendi degli impiegati. In alcuni casi la paga è di 5 euro lorde all’ora, una situazione non più accettabile per cambiare la quale la neo Segretaria si è rivolta alle istituzioni.

Il ruolo di vice Segretario è stato affidato a Vittorio Fiorini, dipendente Urbanser, società che gestisce la raccolta dei rifiuti per il Comune di Frosinone. Lo stesso Fiorini si occuperà di questo comparto in maniera prevalente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario Provinciale Enzo Valente che ha preso parte al congresso: “Ho salutato con gioia l’elezione di Francesca – ha detto – che rappresenta il rinnovamento dell’approccio alle problematiche lavoro in linea con quanto sta facendo da diversi anni l’UGL. A lei l’augurio di buon lavoro”.

COMUNICATO STAMPA