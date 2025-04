Una Coppa della Consuma “ostica” per Alberto Scarafone.

Il forte pilota ciociaro, dopo il terzo posto assoluto conquistato alla Salita del Costo, torna dall’appuntamento fiorentino con un primo posto di classe, ed ottavo nell’assoluta, sempre a bordo della Osella PA30 di Paco74corse. Occhi puntati ora al Trofeo Vallecamonica per l’apertura del Campionato Italiano Supersalita

La Coppa della Consuma, secondo round del Campionato Italiano Velocità Montagna 2025, organizzata da Automobile Club Firenze in collaborazione con Reggello Motorsport, è andata in scena lo scorso weekend offrendo spettacolo ed emozioni lungo gli 8.450 metri tra Diacceto e Poggio alla Ginestra.

La gara fiorentina, valida quale prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2025, ha anche inaugurato il Girone Sud del CIVM mentre è stata il secondo appuntamento del Girone Nord ed ha visto, già a partire dalle prove ufficiali, il dominio di Simone Faggioli su Nova Proto NP 01 che con il tempo di 3’17”53 ha vinto la gara di casa incassando il poker di vittorie in questa competizione, pur affrontata in ottica test per la nuova vettura.

Presente al via anche Alberto Scarafone, il forte pilota ciociaro già tre volte trionfatore nel CIVM che veniva da un ottima terza piazza assoluta conquistata nella precedente Salita del Costo. Sempre a bordo della Osella PA21, con telaio PA30, di classe E2SC-SS 2000 per i colori della Scuderia ViMotorsport e seguito in gara da Paco74corse di Pasquale Nolè, forse patendo un po’ il percorso, non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto.

Anche questa gara, così come la precedente, è servita ad affinare il feeling con la vettura ed a trovare le migliori regolazioni in vista dello start del Campionato Italiano Supersalita che partirà tra qualche settimana nel bresciano, in Vallecamonica.

Nonostante tutto Scarafone ha tirato fuori gli attributi, cercando di far valere anche la sua esperienza e, dopo le prove ufficiali del sabato, nel corso delle quali è riuscito ad ottenere un 12° tempo assoluto, terzo di classe E2SC-SS 2000 nella prima salita, ha poi migliorato il suo tempo nella seconda risultando il più veloce della sua classe con un 8° riscontro cronometrico assoluto.

La domenica, nella gara disputata in manche unica, è riuscito a confermarsi, con il tempo di 3’44.85, migliore della classe E2SC-SS 2000 ed ottavo crono assoluto, staccato di 27.32 secondi dal velocissimo, anche grazie ad una vettura sicuramente più potente e performante, vincitore Simone Faggioli.

Questo il commento di Alberto Scarafone dopo l’impegno alla Consuma:

Sono andate molto bene sia la gara che le prove, purtroppo il tempo non è uscito a causa della poca simpatia del percorso, è stata una gara all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Ora ci stiamo preparando ad iniziare il Supersalita, con la mia vettura di gruppo CN, che partirà tra due domeniche in Vallecamonica. Come sempre sarò supportato dal Team Paco74corse, dalla scuderia Vimotorsport ed a livello mediatico dalla collaborazione tra SM RacingMedia e DrcSportManagement

Appuntamento quindi al weekend dal 9 all’11 maggio prossimi quando, sui tornanti della Malegno-Ossimo-Borno, andrà in scena il 54° Trofeo Vallecamonica, gara di apertura del Campionato Italiano Supersalita 2025 organizzata da Automobile Club Brescia che vedrà al via i protagonisti del CIVM Nord e le vetture storiche.

Credits: Marco Cardinali – SM RacingMedia – DrcSportManagement.it