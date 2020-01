Una coperta per l’amico fedele. Fare Verde Frosinone- Gruppo Giovani e Gruppo tutela animali

L’iniziativa promossa da Maria Lucia Belli Responsabile Provinciale per la tutela degli animali e del gruppo giovani Fare Verde Frosinone prevedeva la raccolta di coperte usate da destinare agli amici pelosi ospitati nelle strutture della provincia. Nel giorno dell’Epifania sono state consegnate presso il canile Recchia di Arpino dove simpatici cagnolini non aspettavano altro se non una carezza e con il loro dolce sguardo ci comunicavano quanto fosse forte il loro desiderio di essere adottati e di avere qualcuno che potesse amarli ogni giorno. Queste le parole di Maria Lucia Belli: “Abbiamo cercato con questo piccolo gesto di scaldare le loro pellicce e di sicuro anche i loro cuori, tutti indistintamente dal guardiano Brando ai piccoli Soleir, Duck,.. hanno bisogno di trascorre la loro esistenza in una casa amorevole, non chiedono poi molto solo amore e ringraziano con tutta la loro pura semplicità. Mi complimento con l’ottimo lavoro delle operatrici presenti nella struttura, per la loro passione e dedizione. Ringrazio tutti coloro che hanno donato: l’appassionato venatorio Vittorio Venditti, Maria Paola Macioci e il suo Pinuccio, Roberto mollicone che ha collaborato alla raccolta con la sua associazione Sora 2.0. Adottate nei canili, il vero amore non si compra!”.

Maria Lucia Belli Responsabile Provinciale Fare Verde Frosinone- Gruppo tutela animali e gruppo giovani.