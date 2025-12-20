Un uomo denunciato per danneggiamento

Un uomo residente a Trevi nel Lazio è stato denunciato dai Carabinieri del posto per aver danneggiato vari veicoli regolarmente parcheggiati per le strade del paese ciociaro. Grazie alle indagini eseguite dai militari, condotte a seguito delle diverse denunce per danneggiamento pervenute in caserma, è stato possibile identificare l’autore degli atti vandalici. I militari, oltre ad aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza urbana, installato nei punti nevralgici del paese, hanno escusso varie persone, e proprio grazie a questo accurato lavoro d’indagine, è stato possibile raccogliere prove e testimonianze che hanno portato all’identificazione dell’autore dei vari danneggiamenti.Il presunto autore dei vari danneggiamenti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente che ne valuterà le responsabilità.È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

