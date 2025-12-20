Un uomo residente a Trevi nel Lazio è stato denunciato dai Carabinieri del posto per aver danneggiato vari veicoli regolarmente parcheggiati per le strade del paese ciociaro. Grazie alle indagini eseguite dai militari, condotte a seguito delle diverse denunce per danneggiamento pervenute in caserma, è stato possibile identificare l’autore degli atti vandalici. I militari, oltre ad aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza urbana, installato nei punti nevralgici del paese, hanno escusso varie persone, e proprio grazie a questo accurato lavoro d’indagine, è stato possibile raccogliere prove e testimonianze che hanno portato all’identificazione dell’autore dei vari danneggiamenti.Il presunto autore dei vari danneggiamenti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente che ne valuterà le responsabilità.È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.
FOTO ARCHIVIO
Un uomo denunciato per danneggiamento
