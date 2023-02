Un turismo attento e vicino al territorio

Trevi Nel Lazio, Grandi apprezzamenti per lo sviluppo e crescita del Centro di Posta di Colle Mordani

Il turismo sostenibile ha l’obiettivo di trasformare il turista non solo in una risorsa economica, ma anche in un motore per la valorizzazione del territorio, di questo ed altro, se ne è parlato nella mattinata di ieri a Trevi Nel Lazio durante il convegno organizzato dal Parco Naturale dei Monti Simbruini, il “Turismo sostenibile per il rilancio del territorio”, svolto nella struttura del Centro di Posta di Colle Mordani. A fare gli onori di casa il Sindaco di Trevi Nel Lazio, l’avv. Silvio Grazioli, che in modo impeccabile ha delineato la storia della struttura sita a Trevi, oggi un importante riferimento turistico del territorio. “Un successo non soltanto ricettivo quello di Colle Mordani –ha sottolineato il Sindaco Grazioli- considerando l’offerta turistica di qualità che si è costruita a circa due anni dalla sua nascita, e su cui bisogna lavorare per rafforzarla, inoltre poi alle tante iniziative fatte insieme alle altre associazione del territorio. Quindi è qualcosa di più che una semplice struttura produttiva turistica, ma è un polo da cui partono una miriade d’iniziative e questo non può che inorgoglirci. L’esempio virtuoso di Colle Mordani, invita nell’intento di modellare anche le altre realtà che abbiamo nel nostro territorio. Il successo di questa struttura, si basa soprattutto sulla determinazione di un gruppo di giovani, che hanno dimostrato volontà, capacità e soprattutto sono rimasti sempre uniti”. Accurata e delineata l’analisi illustrata dalla dott.ssa Maria Novella Sbaraglia manager turistico, che ha fatto emergere il lavoro di coordinamento mettendo a frutto l’operato delle figure e degli enti che sono coinvolti nel progetto di promozione e comunicazione turistica del Centro di Posta di Colle Mordani. L’intervento di Pierluigi Bianchini rappresentante della cooperative “Le casette” che gestisce la struttura, è stato molto sentito, ricostruendo l’inizio di questo percorso insieme ai suoi giovani amici, specie durante il periodo conclusivo della pandemia. In questi due anni, sono riusciti a diventare non solo un punto accoglienza per i vari tipi di turismo da quello di appassionati di turismo lento, a quelli del turismo sportivo con la vicinanza degli impianti sciistici, a quello enogastronomico, e dei cammini; ma sono divenuti fonte stessa d’iniziative, come l’ultima in sinergia con il Parco dei Monti Simbruini, legata ad un corso di perfezionamento di cucina territoriale, che sta ottenendo un grande successo. Il Presidente del Parco dei Monti Simbruini Domenico Moselli, ha fatto delle interessanti osservazioni in relazione all’evoluzione del turismo sul territorio: “Noi oggi abbiamo davanti una sfida rivolta ad un turismo in continua mutazione , dove c’è tanta competizione. Abbiamo un bellissimo territorio, ma non siamo gli unici ad averlo, ce ne sono tanti altri, per questo è importante affrontare questi temi in maniera scientifica e professionale. La valorizzazione e promozione turistica del territorio, è un concetto complesso, per comprenderlo bisogna dapprima conoscerne i suoi aspetti più profondi, segreti, intimi ed enfatizzarli attraverso la costruzione di un processo di comunicazione verso il mercato. Il territorio è l’insieme di una comunità, cultura, tradizioni, usi e costumi, arte, esperienza, gastronomia, stili di vita, servizi ed ambiente. La valorizzazione del territorio è un progetto ampio e complesso che coinvolge più elementi tra loro. Un progetto però necessita di una pianificazione strategica, e non puoi valorizzare senza pianificare, per questo è importante la figura guida del manager turistico, che non è stata messa a caso nel progetto di Colle Mordani, ma è colei che ne delinea appunto il percorso di crescita promozionale-turistica. Colle Mordani, oggi rappresenta un successo per tutta la Regione, ma invito i nostri ragazzi a non stabilizzarsi ma a crescere sempre di più ampliando l’offerta turistica legata al territorio, creando sinergia con altri sodalizi”. Presente all’evento anche il Vice Comandante Nazionale delle Guardie zoofile dell’Accademia Kronos Armando Bruni, che ha rivolto un plauso all’attività del Parco dei Monti Simbruini ed alla produttiva sinergia nata appunto con l’Ente Regionale per la tutela ambientale e faunistica. A conclusione del convegno è stato molto gradito l’intervento del consigliere comunale di minoranza Pietro Bianchini: “Io sono felice, per la struttura di Colle Mordani, ho partecipato alla presa delle misure per la ristrutturazione delle stalle con il geometra Cautilli, per cui ho creduto in questo progetto fin dall’inizio e sono contento che oggi il progetto sia andato a termine, sono felice per i ragazzi e per tutto l’indotto che producono”.

COMUNICATO STAMPA