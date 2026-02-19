Un trionfo di colori, emozioni e partecipazione: la 66ª edizione del Carnevale Formiano entra di diritto tra quelle da ricordare

La città di Formia ha vissuto due giornate straordinarie, trasformandosi domenica 15 e martedì 17 febbraio, in un grande fondale marino a cielo aperto, a tema “Mondo Sottomarino”, capace di unire migliaia di persone in un unico, autentico abbraccio collettivo.

Dal tradizionale raduno in Piazza Mattei, alla grande sfilata lungo il corso principale di Via Vitruvio, fino al momento conclusivo a Largo Paone, il Carnevale ha restituito l’immagine più bella della città: viva, partecipe, orgogliosa delle proprie tradizioni.

Un corteo variopinto, animato da centinaia di figuranti, famiglie, bambini e associazioni, ha trasformato le strade in un mondo fatto di sirene, pesci tropicali, meduse luminose, coralli viventi e creature fantastiche, in un viaggio capace di incantare grandi e piccoli.

Momento particolarmente atteso e applaudito è stato quello dedicato nella giornata di martedì 17 ai suggestivi e spettacolari carri allegorici di Santi Cosma e Damiano, protagonisti del celebre Carnevale Campagnolo, reso possibile grazie alla proficua e concreta collaborazione istituzionale tra i due Comuni.

Una sinergia che rappresenta un esempio virtuoso di lavoro condiviso sul territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, che ha voluto sottolineare con orgoglio il valore della manifestazione e il lavoro corale che ne ha permesso la riuscita: “Formia non era solo piena. Era viva. Una città attraversata da sorrisi, coriandoli e mani intrecciate. Una città che si è ritrovata, ancora una volta, nel suo rito più autentico. Il nostro Carnevale è identità, appartenenza, comunità. Lo spettacolo più emozionante sono state sicuramente le risate ed i volti felici dei tanti bambini. La loro gioia, per me, è sempre la ricompensa più bella ed appagante”.

E aggiunge: “Un sentito grazie a chi c’era, a chi ha partecipato attivamente, alle forze dell’ordine e ai volontari, sempre in prima linea per garantire sicurezza e serenità. Formia, ancora una volta, ha dimostrato di saperlo fare alla grande”.

Il Sindaco ha inoltre voluto evidenziare un aspetto fondamentale legato all’organizzazione e alla cura della città: “Dopo la festa c’è chi ha continuato a lavorare. Ci siamo svegliati ed era tutto completamente ripulito e sistemato. Ringrazio di cuore tutti i dipendenti della F.R.Z. per l’ottimo lavoro che quotidianamente svolgono nella nostra città, le forze dell’ordine, la Protezione Civile Ver Sud Pontino, la Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino, la Pro Loco, le associazioni, le bande musicali, le palestre, tutti i volontari che hanno collaborato attivamente e fattivamente alla manifestazione”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Pro Loco città di Formia, presieduta da Mario Persico, per la costante collaborazione organizzativa e per il prezioso supporto alla riuscita dell’evento.

Il primo cittadino ha infine rimarcato la crescente rilevanza del Carnevale Formiano nel panorama regionale e nazionale: “Il nostro Carnevale sta diventando un unicum in provincia e nel Lazio.

Con l’arrivo di migliaia di visitatori e turisti, anche da fuori provincia, stiamo proiettando il nome di Formia a livello nazionale. Un modello da seguire, una tradizione vincente che dimostra quanto questa città sappia fare squadra”.

A suggellare una manifestazione di grande qualità e partecipazione, la serata conclusiva con le premiazioni in piazza Largo Paone, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Francesca Di Rocco.

A impreziosire la sfilata, tra i carri più applauditi, anche l’omaggio a Renzo Arbore e Nino Frassica, in ricordo della storica trasmissione televisiva “Indietro tutta”. Proprio Nino Frassica ha voluto rendere omaggio, attraverso le sue pagine social, al Carnevale della città di Formia, sottolineando il successo straordinario raggiunto dalla manifestazione, capace di registrare picchi di partecipazione elevatissimi. Un risultato evidenziato anche dal Sindaco Gianluca Taddeo, che ha rinnovato il ringraziamento ai carristi e al Comune di Santi Cosma e Damiano per l’intuizione e la visione che hanno contribuito a rendere questo appuntamento sempre più forte, riconoscibile e visibile anche oltre i confini del territorio.

Il Carnevale Formiano 2026 si conferma così non solo come uno degli appuntamenti più attesi del territorio, ma come un vero patrimonio collettivo: lo spirito di una comunità che sa ancora emozionarsi insieme, ritrovarsi nelle proprie radici e guardare al futuro con entusiasmo.