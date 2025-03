Un tributo alla tradizione e all’impegno dei Carabinieri. Quadrini alla presentazione del libro di Alfio Borghese

Una serata di alta cultura e significato istituzionale ha avuto luogo ieri nell’aula consiliare di Ferentino, dove è stato presentato il libro L’arte dei Carabinieri di Alfio Borghese. Un’opera che, attraverso l’arte e la storia, celebra il ruolo insostituibile dei Carabinieri nel nostro Paese. Alla presenza delle principali autorità locali, tra cui il Sindaco Piergianni Fiorletta, il Questore Pietro Morelli, il Colonnello dei Carabinieri Gabriele Mattioli, e numerosi rappresentanti delle istituzioni, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per l’autore.

“Partecipare a questo evento è stato un momento di grande orgoglio per me. Il libro di Alfio Borghese non è solo un tributo alla nostra storicità, ma un modo per raccontare la bellezza, il valore e l’importanza del lavoro quotidiano dei Carabinieri, una forza che da sempre rappresenta un pilastro di legalità, protezione e giustizia”, ha Quadrini che ha poi sottolineato l’importanza del ruolo del Questore Pietro Morelli: “Il Questore rappresenta, con il suo operato, la continuità di un impegno incessante per la sicurezza del nostro territorio. È grazie a persone come lui che la nostra provincia può contare su una gestione delle forze dell’ordine capace, attenta e sempre al servizio della collettività.”

Infine, un sentito ringraziamento è stato rivolto al Colonnello Gabriele Mattioli: “La sua presenza e quella dei Carabinieri che dirige sono un segno tangibile di come la sicurezza e la protezione siano valori vivi e concreti. Siamo grati per il suo impegno e per il costante supporto che le forze dell’ordine offrono alla nostra comunità.”

Quadrini ha concluso sottolineando che “questa serata ci ricorda quanto sia fondamentale sostenere e valorizzare le nostre forze dell’ordine e tutto ciò che rappresentano, in un’ottica di rispetto, collaborazione e impegno condiviso per il futuro della nostra provincia”.