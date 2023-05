Un traguardo importante che premia l’impegno e la costanza, il commento di Gianluca Quadrini

La città di Frosinone e tutta la provincia si colora di giallo azzurro. Il Frosinone batte in casa la Reggina in casa e vola in serie A. Tanta la gioia dei tifosi che vedono realizzare il sogno di competere con le squadre big italiane. Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, rivolge i suoi complimenti a tutta la squadra e all’allenatore Fabio Grosso “ lavorare insieme significa vincere insieme e in questo campionato i protagonisti di questa grande squadra hanno dimostrato che l’impegno e la costanza sono le carte vincenti. Faccio i miei più sinceri complimenti ai giocatori del Frosinone e al grande campione Fabio Grosso, per aver dimostrato di essere un eccellente allenatore valorizzando al massimo la rosa dei sui giocatori e mettendo in campo strategie per numeri pazzeschi. Complimenti anche al presidente Maurizio Stirpe e a tutta la dirigenza. Hanno meritato ampiamente la promozione nella massima serie.

Con loro tutta la provincia raggiunge un traguardo importante, un’opportunità per tutto il territorio e per tutti quei tifosi che riempiranno lo stadio nelle trasferte.”

COMUNICATO STAMPA