Un Successo l’edizione Nr 5 del LanciaDeltaDayStoryCar

Nella giornata di domenica si svolta la Quinta Edizione del LanciaDeltaDayStoryCar (Memorial Maurizio Cataldo).

La location per le iscrizioni e la partenza era il Bar Lulù e l’area di Servizio De Luca Carburanti.

Verso le 10 i quasi 50 possessori delle splendide auto hanno colorato il tragitto che toccava i Comuni di Ari dove il “BAR TAVOLA CALDA DUNA VERDE” ha offerto una bottiglia di Acqua Fresca. Abbiamo proseguito per Giuliano Sannita per poi sostare nel Centro Storico di Canosa Sannita da poco ristrutturato per il primo Aperitivo (Offerto dall’amministrazione comunale).

Verso mezzogiorno la Carovana è arrivata nel Borgo di Crecchio dove ad aspettare le Auto c’erano diverse persone incuriosite dalle auto parcheggiate ai piedi del Castello Ducale visitato di seguito dai Radunisti.

All’uscita del Castello l’iscritti hanno potuto assaporare l’altro Aperitivo presso il Luna Rossa Caffè.

Dopo la lunga pausa ci siamo spostati alla volta di Villamagna, tutti i paesi sono della provincia di Chieti.

Il pranzo è stato consumato presso il Ristorante La Baracca.

Il Drcsportmanagement ringrazia i Sindaci che hanno ospitato l’evento e l’assessore regionale al turismo D’amario la ScuderiaNebrodiRacing e tutti i Club che hanno contribuito alla buona riuscita del Memorial.

Adesso qualche giorno di relax e testa alla Sesta Edizione.

Comunicato stampa Drcsportmanagement.it