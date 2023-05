Un successo il primo appuntamento del TSC2023

Successo di adesioni il primo appuntamento del TrofeoSmanettoniCiociari disputato nel Circuito Internazionale Sagittario Lt.

Un plauso all’organizzazione molto professionale e con un’area Ospitality per i partecipanti ma anche per i partner del Trofeo e simpatizzanti.

Ecco le dichiarazioni dei promotori:

Dopo un 2022 con numeri da capogiro, noi del TSC abbiamo confermato l’impegno anche in questo 2023, incontrando tante difficoltà, ma solo e sempre GRAZIE soprattutto a tutti voi piloti, siamo partiti alla grande archiviando il primo round. Un grazie veramente di cuore a tutti coloro che hanno creduto nella manifestazione aiutandoci nella riuscita della stessa.

Il primo round del TSC2023 appena trascorso ha lasciato in tutte le persone, che a diverso titolo hanno partecipato, una certezza e cioè quella di essere stati protagonisti di un evento, con la conferma di essere entrato nel cuore di tutti.

Il successo della manifestazione, andato oltre ogni rosea aspettativa, è frutto d’impegno, è la conferma che la serietà, la passione, la tenacia, l’amicizia, restano i veri valori della vita grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo.

Non è stato semplice organizzare tutto quanto, ma la volontà di non deludere e cercare di rendere tutto perfetto, lo è stato ancora di più. Noi organizzatori del TSC vogliamo ringraziare di cuore in particolare Drcsportmanagement , o meglio l’immenso Cesare Funari e un GRAZIE va a loro che credendo nel progetto hanno esaudito i nostri sogni…GRAZIE a tutti i nostri SPONSOR…!!!

Inoltre un grazie al nostro fotografo SIMONE CECCARELLI che con i suoi scatti ha immortalato i momenti della giornata…!!!

E come non ringraziare coloro dello STAFF del TSC ke hanno curato il tutto dall’hospitality alla premiazione…in poche parole dei tuttofare…grazie Diego D’Onorio e Alessio Diana

E poi un grazie a tutti voi 31 partecipanti, accompagnatori ed a un pubblico che non delude mai.

Drcsportmanagement.it

COMUNICATO STAMPA