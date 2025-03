Un Successo il Primo Appuntamento del TrofeoSmanettoniCiociari

TSC 2025…SI (RI)PARTE ALLA GRANDE!!!

MARINELLI…”THE SHARKMAN”

Dopo il successone del 2024 con numeri da capogiro, Domenica 23 Febbraio è iniziata l’attesissima 4° Edizione del “TSC” sul tracciato “CHRISTEL VILLAGE” di Aprilia, un evento promozionale competitivo non agonistico, dove sono scesi in pista i gladiatori del TSC, pronti a darsi battaglia ma sempre con lo spirito di divertirsi. L’ evento creato e promosso dagli “Smanettoni Ciociari”, ha riscontrato un grande successo, fuori e dentro la pista.

Alle ore 10:00 si sono accesi i motori e via alle danze…Nelle qualifiche della categoria SC1, il poleman è stato Pierluigi “THE SHARK” Marinelli, il quale ha portato a casa il premio “SUPERPOLE” con il nuovo record del tracciato in 37″706. Nella SC2 la pole è stata di un super Mauro Pucci, mentre è scattato dalla prima casella nella SC3 un determinato Alessandro Discenza.

Via a Gara-1 della categoria SC1 che ha visto trionfare lo stratosferico Marinelli, il quale prendendo subito la testa della gara, ha dominato in maniera disumana…Chiude al secondo posto un’impeccabile Emiliano De Santis, davanti al giovanissimo e sicura promessa Leonardo Federici, il quale ha la meglio su Mattia Peticca, autore di una grandissima rimonta dopo essere scivolato due curve dopo la partenza. Chiude in quinta posizione il campione TSC2024 Gianluca “CHIC” Nobili.

In Gara-2 il poleman Marinelli fa un copia/incolla di gara-1, ma questa volta deve guardarsi le spalle fino al traguardo da Peticca a debita distanza.Terzo Nobili, seguito da De Santis e Mirko Pagnotta, peccato per Federici autore di una scivolata.

Nella categoria SC2 la vittoria in Gara-1 è andata ad un super Mauro Pucci, che avuto la meglio solo al fotofinish su Emiliano “ER MORA” D’Angeli dopo una gara piena di sorpassi, piazza d’onore per Alessandro “Toprak” Daroma davanti a due new entry, Mattia Consalvo e Simone Ruberto.

Gara-2 vede un superbo D’Angeli, che saluta la compagnia e va a stravincere su sugl’inseguitori, Pucci, Daroma, Consalvo e l’altra new entry Giosemaiko Moschella.

Nella Gara-1 della SC3, il poleman Alessandro Discenza dopo una bellissima bagarre con Valerio Ciani, vince avendo la meglio su quest’ultimo, a seguire Fabrizio Branco al suo rientro nelle gare dopo un anno sabatico, poi Mattia Marasca e Amasio Porcelli.

In Gara-2 è Ciani ad avere la meglio su Discenza, con un riconfermato terzo posto per Branco, a seguire Marasca e Antonio Corrado.

Da sottolineare la partecipazione della tenace e fantastica Stefania Fracchiolla, unica donna in gara.

Lo STAFF del TSC ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor, il pubblico, l’immenso Paolo Brando, patron del bellissimo circuito Christel Village, insieme al suo staff che hanno permesso lo svolgimento dell’evento, la nostra fotografa ufficiale Marzia Incitti e il nostro videomaker Simone Ceccarelli.

Vi aspettiamo al prossimo round Domenica 16 Marzo 2025.

DRCSportManagement.it

📷 Marzia Incitti