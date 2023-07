Un successo il 2° Festival della Cultura di Castelliri

Lo spettacolo di piazza Marconi di giovedì e sabato scorso in occasione del “2° Festival della Cultura”, uno degli eventi più attesi dell’estate castellucciana 2023 non ha certo disatteso le aspettative della vigilia a Castelliri. Ogni serata è dedicata a uno specifico ambito di interesse, tutta la manifestazione, invece, ha avuto come tema: “𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨”.

Giovedì la giornalista di “La Repubblica” Federica Angeli si è raccontata con il collega Alessandro Andrelli, ripercorrendo la sua carriera, i suoi dieci anni sotto scorta, la vita familiare (con l’intervento anche del suo secondo genito Alessandro) e il suo percorso editoriale con l’ultimo libro “40 secondi” che ripercorre la vicenda giudiziaria di Willy Duarte Monteiro. Una piazza gremita in ogni ordine di posto, e l’attenzione posta dalla platea alla Angeli ha dimostrato quanto sia attuale e interessante l’argomento in ogni ambito sociale, anche quello locale. Una serata che difficilmente sarà dimenticata dai presenti anche per la capacità comunicativa di Federica Angeli, e la sua disponibilità nei confronti del pubblico e di quanti si sono soffermati con lei ben oltre il termine dello spettacolo.

Sabato, invece, l’attore, comico e scrittore Dario Vergassola, ha regalato una serata entusiasmante e divertente ai presenti, che hanno gremito nuovamente piazza Marconi. Non solo il suo libro sulle Cinque Terre, ma anche e soprattutto un viaggio reale tra la politica, la società, i luoghi comuni e la musica che hanno fatto negli ultimi decenni di Vergassola uno degli artisti più poliedrici che possa presentarsi sul palco. Una serata a tratti sorprendente, perchè l’improvvisazione è stata altrettanto divertente e stimolante per il pubblico presente. Anche Vergassola si è intrattenuto con il giornalista Alessandro Andrelli, che con la presentatrice Marialaura Leone e l’attrice campana Chiara Perreca sono stati l’anima del festivale.

Il sindaco Fabio Abballe, la Giunta Comunale e in particolare l’assessore Andrea De Ciantis, tra i primi promotori e ideatori di queste due edizioni del Festival della Cultura si sono detti entusiasti e anche sorpresi della risposta del pubblico e degli artisti stessi a questa seconda edizione, con la promessa che questo evento non mancherà anche in futuro nella programmazione dell’estate castellucciana.

