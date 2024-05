Un successo dopo l’altro per Abbruzzese (Lega). Bagno di folla anche a Ceccano

Grande successo per Mario Abbruzzese candidato della Lega alle elezioni Europee a Ceccano. Tantissima la partecipazione all’evento promosso dal Cons.Comunale Alessio Patriarca, da Stefano Gizzi ed da Enrico Martella a cui ha preso parte anche l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli.

“Sono qui oggi per parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore: – ha spiegato Mario Abbruzzese – la difesa del Made in Italy e dei nostri produttori agricoli, in linea con lo sviluppo del green deal europeo. L’Italia è famosa in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti, per la maestria artigianale e per la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Dobbiamo sostenere i nostri produttori agricoli nella transizione verso pratiche più sostenibili, incentivando l’agricoltura biologica, la riduzione dell’uso di pesticidi e la valorizzazione dei prodotti locali. Ma non possiamo fare tutto da soli. Abbiamo bisogno di un’Europa che ci supporti, che ci aiuti a superare le sfide e che ci permetta di competere sul mercato globale. L’Europa dei territori non è soltanto uno slogan, ma un progetto concreto che mira ad avvicinare l’Unione Europea alle reali esigenze di sindaci, amministratori e cittadini. Solo così potremmo riuscire a dare all’Italia centrale e alla provincia di Frosinone idonee occasioni di sviluppo e di crescita”,ha concluso Mario Abbruzzese.