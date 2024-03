Un Sora in dieci per più di un’ora di partita perde 2-1 in casa dell’Atletico Ascoli nella 26esima giornata del girone F di Serie D. I bianconeri, pur lottando fino alla fine, non sono riusciti a pareggiare nella ripresa dopo l’1-1 del primo tempo, Sora fermo a quota 30 punti, ancora fuori dalla zona playout, che dista 2 lunghezze. Mister Stefano Campolo apporta qualche modifica alla formazione che aveva battuto il Matese, inserendo dall’inizio Formicola a centrocampo e Nicolas Veron in attacco, con Tordella e Gubellini inizialmente in panchina. I bianconeri si fanno subito vedere al 2′ con Nicolas Veron, che su assist di Di Gilio impegna il portiere di casa Pompei. Al 20′ l’Atletico Ascoli passa in vantaggio con un colpo di testa di Ciabuschi, servito da Clerici. Al 27′ prima tegola sulla testa del Sora, con Tribelli che deve uscire dal campo per un problema fisico e viene sostituito da Tordella. Al 30′ Sora in dieci per il secondo giallo a Franco Veron. Mister Campolo inserisce subito Gemini al posto di Nicolas Veron. Seppure in inferiorità numerica i bianconeri non demordono e al 37′ pareggiano con un colpo di testa di Didio, ben assistito da Di Gilio. Terzo gol da quando è arrivato a Sora nel mercato invernale per l’ex attaccante della Primavera del Pescara. Il primo tempo si chiude sull’1-1. La ripresa è più avara di occasioni e si apre con il nuovo vantaggio dell’Atletico Ascoli, che al minuto 11 si porta sul 2-1 con il solito Ciabuschi. Mister Campolo cerca di rendere più offensivo il Sora, inserendo Capparella e Gubellini, ma i padroni di casa, con l’uomo in più, riescono a controllare il risultato fino alla fine, andando anche vicini al terzo gol in un paio di occasioni. Alla fine i giocatori bianconeri hanno comunque ricevuto l’applauso dei circa 100 tifosi sorani arrivati fino ad Ascoli per sostenerli.

Atletico Ascoli: Pompei, Camilloni, Valentino (42’st Gurini), Mazzarani, Feltrin, Pinto, Clerici (37’st Severini), Olivieri, Ciabuschi (31’st Cesario), Minicucci (24’st Pedrini), Ceccarelli (24’st Traini). A disp. Canullo, Marucci, Dondoni, Gerlero. All. Seccardini.

Sora: Crispino, Ippoliti, Orazzo, Fortunato, Mastrantoni, Veron F., Di Gilio, Tribelli (27’pt Tordella), Veron N. (31’pt Gemini), Didio (10’st Capparella), Formicola (12’st Gubellini). A disp. Simoncelli, Blando, Marcucci, Jirillo, Vitucci. All. Campolo.

Arbitro: Menicucci della sezione di Lanciano.

Reti: 20’pt Ciabuschi (A), 38’pt Didio (S), 11’st Ciabuschi (S).

Note: espulso al 30’pt Veron F. (S) per doppia ammonizione.