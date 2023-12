Un sito istituzionale totalmente inclusivo per il Comune di Frosinone.

Nuove funzionalità per il sito internet istituzionale del Comune di Frosinone (www.comune.frosinone.it). “Con le novità introdotte – ha dichiarato l’assessore all’innovazione Alessandra Sardellitti – l’ambiente digitale della pagina istituzionale è diventato totalmente inclusivo. A breve sarà lanciato il nuovo sito, attualmente in fase di sviluppo, realizzato anche grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr, ma abbiamo ritenuto importante introdurre già da oggi queste novità in direzione della facilitazione digitale, sempre con l’obiettivo di avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini”.

Per accedere alle nuove funzionalità, è sufficiente cliccare sull’icona dell’omino contenuto nel punto blu in basso a sinistra della pagina. Così facendo, si aprirà il menu per l’accessibilità che permetterà di scegliere il profilo più adatto (ad esempio, per ipovedenti, per persone con ADHD o dislessia, che escluda azioni lampeggianti, rischiose per persone con epilessia). È possibile inoltre selezionare la lingua e la modalità di fruizione dei contenuti (dimensione caratteri, evidenziazione, spaziatura, colore, orientamento…).

COMUNICATO STAMPA