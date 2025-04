Un sentito omaggio a San Sisto I: Alatri celebra il suo Patrono nel segno della fede e del ricordo

In occasione delle solenni celebrazioni in onore di San Sisto I, Papa e Martire, Presidente della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, è intervenuto nella splendida città di Alatri, portando i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per partecipare ad una giornata densa di significato religioso, storico e umano.

“Ringrazio sentitamente il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, per il gentile invito e per l’impeccabile organizzazione di un evento che ha saputo unire l’intera comunità in un momento di raccoglimento, devozione e identità. La celebrazione della Santa Messa Pontificale, officiata da S.E. Mons. Ambrogio Spreafico, e la successiva solenne processione per le vie della città, sono state espressione autentica di una tradizione che vive nel cuore degli alatrensi e di tutto il territorio.” Ha così affermato Gianluca Quadrini che ha voluto soffermarsi anche al ricordo di Papa Francesco – “Questa giornata assume un significato ancora più profondo nel contesto del recente lutto che ha colpito la Chiesa universale e ognuno di noi. La scomparsa di Papa Francesco, la sua figura, il suo magistero e la sua instancabile opera pastorale hanno rappresentato un faro per milioni di fedeli nel mondo. Ricordarlo oggi è un gesto spontaneo, carico di commozione e gratitudine.” Per i 40 anni del gemellaggio con il comune di Alife, era presente anche il sindaco Fernando De Felice, in segno di rispetto e piena amicizia.

Il presidente Quadrini ha condiviso le celebrazioni con cittadini, autorità civili e religiose e ha concluso affermando che la Provincia di Frosinone si stringe attorno alla comunità di Alatri, riconoscente per l’esempio di coesione, spiritualità e memoria che ci ha offerto.