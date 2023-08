Un salto nel passato per rivivere la nostra storia” così Gianluca Quadrini all’open day di Aquinum

Il sito archeologico di Aquinum apre le porte ai visitatori in due imperdibili giorni in cui sarà possibile ammirare la bellezza di tutta l’area. A testimonianza del grande fascino dei ritrovamenti, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che visita il sito accompagnato dalla dirigenza della campagna scavi è un una nota dichiara – “abbiamo un vero proprio gioiello di arte, testimonianza di un grande rapporto tra uomo e natura che ha portato alla luce la ricchezza della nostra storia.” Afferma Quadrini e continua – i complimenti alla direzione degli scavi, che da quindici anni hanno reso questo parco uno dei più importanti del territorio visitato e apprezzato da migliaia di appassionati e turisti. Un ringraziamento, inoltre, al sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione, per la sensibilità e il grande lavoro che svolge sul suo comune ma soprattutto perché ha saputo sfruttarne le potenzialità attraverso la comunicazione, la valorizzazione e la fruibilità di un sito archeologico di inestimabile valore.”

comunicato stampa – foto archivio