Un ringraziamento ai professionisti del Pronto Soccorso di Sora: un’eccellenza che merita riconoscimento. Lettera aperta di Gianluca Quadrini, al direttore Maurizio Plocco

Caro Direttore,

desidero condividere un’esperienza personale che mi ha profondamente colpito e che mi ha permesso di apprezzare, come cittadino e come politico, l’impegno e la dedizione dei nostri professionisti della sanità. Questo fine settimana, un malore ha colpito mia suocera, costringendoci a recarci d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sora. Personalmente sono stato accanto a mia suocera tutto il tempo nelle giornate di sabato e di domenica. In quel momento di preoccupazione, ciò che mi ha colpito maggiormente, perché io potuto toccare con mano, non è stato solo il tempestivo intervento dei medici, ma anche l’umanità e la disponibilità di tutto il personale sanitario.

Non scrivo per celebrare un gesto personale, e non scrivo solo in qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, ma anche da semplice cittadino, per raccontare una realtà che merita di essere messa in luce e per esprimere un sincero riconoscimento a tutti quei professionisti che, con discrezione e impegno, operano nel reparto d nostro pronto soccorso. I medici, con grande competenza e tempestività, hanno gestito la situazione con un equilibrio tra professionalità e umanità. Gli infermieri, sempre presenti e pronti, hanno dato un esempio di efficienza e disponibilità che ha reso l’esperienza, seppur in una situazione di emergenza, molto meno pesante per la mia famiglia.

L’educazione e la costante attenzione al benessere del paziente sono qualità che, purtroppo, non vengono mai abbastanza sottolineate, ma che sono state fondamentali in questa circostanza.

È necessario che ogni cittadino riconosca quanto sia vitale il nostro sistema sanitario locale e che, nonostante le difficoltà, ci siano ancora realtà che funzionano grazie all’impegno quotidiano di chi ci lavora con passione e responsabilità. Non solo quando tutto va bene, ma soprattutto nei momenti critici, come quello che ho vissuto. Il reparto di pronto soccorso dell’ospedale di Sora è un esempio di efficienza e serietà che merita di essere riconosciuto.

Concludo, caro Direttore, con un sentito ringraziamento, a lei, a tutti i suoi medici, infermieri e operatori sanitari che, con la loro dedizione, ci permettono di vivere ogni giorno in sicurezza e con la speranza che il nostro sistema sanitario continui a essere sostenuto e valorizzato, affinché la qualità dell’assistenza non venga mai meno.

Con gratitudine.