Un parco Doganella di Ninfa in Spagna. Celebrato il 20esimo anno di amicizia tra il borgo e la cittadina di Algueña

È nato ad Algueña, in Spagna, Parco Doganella di Ninfa, in omaggio alla comunità di Doganella da parte della città situata nella comunità autonoma Valenciana, in occasione del 20° anniversario di amicizia e gemellaggio.

Dopo aver accolto ad aprile scorso gli spagnoli nelle proprie case, rappresentanti della comunità di Doganella e delle due amministrazioni comunali di Cisterna e di Sermoneta, entro cui la borgata ricade, sono stati ospitati in Spagna per festeggiare i 20 anni di amicizia.

Molto calorosa è stata l’accoglienza riservata dal sindaco Sergio Ramírez Ruiz e da tutta la comunità di Algueña alla delegazione italiana composta, tra gli altri, dalla vice sindaco Maria Innamorato e dal consigliere delegato Elio Sarracino di Cisterna, dall’assessore Bruno Bianconi di Sermoneta, e da alcuni rappresentanti del comitato promotore con cui 20 anni fa venne stretta l’amicizia.

Molte le visite alle bellezze paesaggistiche, storico e artistiche del territorio iberico, come pure le visite alla cava di marmo, tra le più grandi d’Europa, e nella cantina vinicola produttrice dello squisito vinos de Algueña.

Venerdì 17 è stata la giornata della cerimonia ufficiale per il rinnovo del patto di gemellaggio e amicizia, e a seguire l’inaugurazione del parco pubblico “Parque Doganella di Ninfa”.

«Sono state quattro giornate intense, ricche di emozioni, tra tradizioni, ricordi del passato e abbracci presenti – hanno commentato Innamorato, Sarracino e Bianconi -. Questa doppia cerimonia rappresenta la tappa di un percorso che ci auguriamo sarà ancora lungo e ricco di opportunità di scambio tra i nostri studenti e tra i cittadini delle due comunità, un’amicizia che continua a crescere anno dopo anno e che consolida l’idea che tutti noi dobbiamo contribuire, nel nostro piccolo, a creare ponti e relazioni con l’Europa».

COMUNICATO STAMPA