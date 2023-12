Un omaggio a David Pratelli: l’artista poliedrico compie 53 anni

Oggi è un giorno speciale per gli amanti dell’arte e dell’intrattenimento, poiché festeggiamo il 53º compleanno di David Pratelli, uno dei più grandi imitatori, showman e presentatori a livello nazionale. David è conosciuto da tutti per il suo talento straordinario e la sua versatilità sul palcoscenico, ma è anche una persona altruista, seria e corretta che ha conquistato il cuore di molti.

Originario di Pinsacco (Pisa) David è stato adottato in Ciociaria dove ha trovato una sua seconda casa e quando ne ha l’opportunità, non esita a tornare per visitare i luoghi che ama: Arpino, Sora, Isola del Liri…Il legame di amicizia tra David Pratelli e il nostro concittadino Piero Iafrate è profondo basato su una profonda amicizia che ha resistito alla prova del tempo. Piero, oltre ad estendere i suoi più sinceri auguri di buon compleanno, è estremamente orgoglioso dei numerosi successi televisivi che David ha collezionato nel corso della sua carriera.

“David Pratelli ha saputo conquistare il pubblico con la sua straordinaria abilità di imitare personaggi famosi, creando spettacoli di grande impatto e coinvolgimento. La sua capacità di rendere ogni imitazione unica e memorabile è stata ammirata da milioni di persone in tutta Italia. Oltre alle sue brillanti performance come imitatore, David si è distinto anche come showman, scrittore, presentatore e conduttore televisivo, dimostrando una versatilità eccezionale e un carisma innato.

Ma ciò che rende David Pratelli ancora più amabile è la sua natura altruista e il suo impegno nei confronti degli altri. Nonostante il successo raggiunto, è rimasto sempre umile e disponibile, contribuendo a numerose iniziative di beneficenza e mettendo a disposizione la sua fama per sostenere cause importanti. La sua dedizione nel cercare di fare del bene attraverso la sua notorietà è un esempio di generosità che va al di là dell’arte stessa.

In questo giorno speciale, noi di Liritv, vogliamo rivolgere i nostri più sinceri auguri a David Pratelli, un amico e un grande artista. Ai nostri auguri si sommano quelli di Piero Iafrate, di Annalisa, della sua compagna Giuse di Matteo e Chiara. Bravo David, buon compleanno!