Un nuovo modo per tracciare la progressione dell’Alzheimer

ALTERAZIONI PROTEICHE. La malattia di Alzheimer è caratterizzata dall’accumulo in quantità anomale nel cervello di due particolari proteine: la beta-amiloide, che inizia a formare placche nel cervello anche vent’anni prima della comparsa dei sintomi di declino cognitivo, e i grovigli neurofibrillari, depositi di tau che segnano il passaggio dalla fase asintomatica della demenza a quella in cui subentrano confusione e perdita di memoria. Tanto le placche amiloidi quanto gli ammassi neurofibrillari esercitano un’azione neurotossica, sono cioè letali per le cellule nervose, anche se non è chiaro se siano anche le cause effettive della malattia.