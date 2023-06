Un nuovo modo di apprendere “viaggiando” per gli alunni del Comprensivo E. Gorga di Broccostella

In questo 2023 che per molti versi ha segnato una rinascita e un completo ritorno alla normalità dopo la terribile esperienza della pandemia, il nostro Istituto ha voluto dare ai suoi alunni la possibilità di chiudere l’ anno scolastico in una maniera completamente nuova: il Campo Scuola velico, denominato anche “Settimana blu” nella località di Nova Siri, sul mar Ionio ai confini tra Basilicata e Calabria.

Per cinque giorni un folto gruppo di studenti, accompagnati dalla docente Sabrina Pagnani, organizzatrice del soggiorno, dalla instancabile dirigente Anita Monti e da una squadra di altri grintosi colleghi, si è infatti “trasferito” al di fuori delle aule scolastiche, a diretto contatto con ambiente, natura, luoghi d’ arte e sport, presso il villaggio Castroboleto. Questa struttura con i suoi lungimiranti gestori, da anni ormai si rende promotrice di importanti esperienze di socializzazione che permettono ai giovani studenti di allargare i propri orizzonti, mantenendo al tempo stesso la rete sicura dei compagni di scuola, e degli insegnanti.

Durante il soggiorno i ragazzi hanno avuto modo di sperimentare in sicurezza e con la guida di qualificati istruttori, nuovi sport come la vela, la canoa, l’equitazione, la byke, il tiro con l’arco ma anche dei classici come pallavolo, basket e calcio, in giornate scandite secondo ritmi decisamente serrati.

Hanno sperimentato inoltre la convivenza, lo stare insieme, il dividersi i compiti in maniera proficua, imparando ad accettare anche debolezze e momenti di difficoltà dei propri compagni.

“L’esperienza vissuta”, dichiara la Dirigente Anita Monti “rappresenta uno strumento di crescita per l’autonomia individuale e per la propria capacità di gestire i piccoli inevitabili conflitti di carattere, ma è anche un momento in cui il gruppo dei pari si rafforza e si consolida costituendo importanti rapporti di solidarietà. E’ questo il compito che ci siamo dati in questa occasione e in molte altre che verranno: che gli alunni delle nostre scuole imparino divertendosi”.

Le fa eco la docente di Educazione Fisica Pagnani: “praticare uno sport non solo fa bene a livello fisico ma aiuta lo studente ad apprendere valori come l’amicizia, la solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di risolvere piccoli e grandi problemi”.

Entusiasmo alle stelle quindi da parte di tutti, studenti e accompagnatori, una gradita ricarica dopo l’ennesimo, impegnativo, anno scolastico e un pieno di energia anche per chi, giunto ormai al terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado, si accinge ad affrontare il primo importante esame della propria vita.

