Un nuovo inizio per ANCI Lazio: Il Vicepresidente Quadrini augura buon lavoro ai nuovi membri del direttivo e del comitato

Questa mattina si è riunito il nuovo direttivo di ANCI Lazio, un momento cruciale che segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita e collaborazione per i comuni della regione. Il Vicepresidente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha colto l’occasione per esprimere le proprie congratulazioni ai nuovi eletti e augurare un proficuo lavoro a tutti i membri del consiglio e del direttovo. “Le sfide che ci attendono richiedono un impegno comune e una visione condivisa. Sono certo che il nuovo direttivo, composto da membri di grande esperienza e richiamo, saprà affrontarle con determinazione,” ha dichiarato Quadrini. “Desidero congratularmi con i nuovi membri del consiglio nonché con i membri del direttivo, il nostro lavoro congiunto sarà motivo per rappresentare al meglio le esigenze dei nostri comuni”. Ricordiamo che il direttivo sarà composto da Stefano Cecchi, sindaco di Marino, da Gianfilippo Santi, sindaco di Formello, da Federica Friggi, consigliere di Acquapendente e da Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Proviciale di Frosinone. Il comitato è composto invece da Gianfilippo Santi, sindaco di Formello, da Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, da Alberto Mosca, Sindaco di Sabaudia, Stefano Cecchi, sindaco di Marino, Patrizio Di Folco, consigliere di Rocca D’Arce, Federica Friggi, consigliere di Acquapendente, Chiara Stavole, assessore di Anagni, Barbara Pelagotti, consigliere di Rivodutri e Alessandro Corradetti, consigliere di Borgovelino.

Il Vicepresidente ha poi sottolineato l’importanza dell’operato di ANCI Lazio per il territorio, indicando il ruolo cruciale dell’associazione nel supportare le amministrazioni locali. “Negli ultimi anni, ANCI ha dimostrato di essere un punto di riferimento per i comuni, promuovendo iniziative e servizi che vanno incontro alle reali necessità dei cittadini. È essenziale continuare su questa strada, migliorando la qualità della vita nei nostri territori e sostenendo la crescita delle nostre comunità,” ha aggiunto Quadrini. Con l’insediamento del nuovo direttivo, ANCI Lazio si prepara ad affrontare nuove sfide, con la ferma intenzione di rafforzare il dialogo tra i comuni e le istituzioni regionali e nazionali. L’augurio del Vicepresidente è che, attraverso un lavoro sinergico e partecipativo, si possano raggiungere importanti traguardi per il bene della nostra regione.