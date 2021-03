Un nuovo equipaggio Rally entra nella famiglia della DrcSportManagement: D’Alto Gianluca e Mirko Liburdi

Gianluca pilota, Mirko fa il navigatore. Entrambi con molte vittorie alle spalle!

D’Alto Gianluca è campano di Sala Consilina, Salerno, Mirko Liburdi, laziale di Ceccano, Frosinone. Il primo ha 6 vittorie in carriera, tre volte secondo posto, 10 volte terzo. Ha vinto la Coppa Italia Rally nel 2019. Ha debuttato con una Fiat 600 nel 2002 mentre nel 2020 ha corso con una Skoda Fabia R5.

Mirko invece ha debuttato nel 2009 dopo aver fatto il corso navigatori Rally della Drake Racing Club di Cesare Funari. Anche per lui diverse vittorie, più volte sul secondo e terzo gradino del podio.

Corrono per il Team Evo Rally. https://www.facebook.com/EvoRallyOfficial/

Da oggi entrano a far parte della DrcSportManagement che curerà gli aspetti mediatici e stampa dell’equipaggio.

COMUNICATO STAMPA

