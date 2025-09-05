Un nuovo anno di impegno e di servizio per i soci del Rotary Club Frosinone

Dallo scorso luglio, il Rotary Club Frosinone ha intrapreso un nuovo percorso condiviso sotto la guida del neoPresidente, il Dott. Mario Prata. Sono già numerose le iniziative in cantiere, tutte animate dal forte desiderio dei soci di contribuire al bene comune. Grande è l’attesa per l’evento del 23 settembre prossimo che vedrà la partecipazione del Prof. Marco Odello, esperto di Diritto internazionale e Diritti Umani, il quale terrà una conferenza dal titolo “Diritti umani e sovranità degli Stati. Tensioni, problemi e prospettive e Diritti Umani”.

“Il Rotary – dichiara il Presidente – vanta una storia centenaria di professionisti che, con grande passione, impiegano le loro competenze al servizio della comunità, proprio come recita il motto del Rotary: “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e, nello specifico, quello dell’anno rotariano in corso è “Uniti per fare del bene”.

Una rete di professionisti – dichiara il Dott. Prata – che si muove per creare legami forti e significativi destinati a durare nel tempo; per realizzare i “service” a favore della comunità anche promuovendo e celebrando le differenze quale valore aggiunto; per raggiungere obiettivi comuni finalizzati al benessere dei cittadini agendo sempre con onestà, trasparenza e correttezza e ispirandosi a modelli di comportamento etico”.

ORGANIGRAMMA

Componenti del Consiglio Direttivo:

Presidente Mario Prata

VicePresidente Massimo Chiappini

Segretario Gianluca Bellano

Tesoriere Luigi Capoccetta

Prefetto Mauro Vermiglio

Presidente Incoming Massimo Chiappini

Past President Fausto Cioci

Consigliere Laura Cellitti

Consigliere Massimo Uccioli

Consigliere Federica Tarquini

Consigliere Umberto Turriziani Colonna

Consigliere Mario Cellitti

Segretario Esecutivo Francesca Casinelli

Assistente Governatore Renato Ciamarra

Presidenti delle Commissioni:

Pres. Comm. Effettivo Massimo Uccioli

Pres. Comm. Nuove Generazioni Simone Caporale

Pres. Comm. Progetti e Borse di Studio Fabrizio Antonucci

Pres. Comm. Pubbl. Relazioni e Immagine Mario Cellitti

Pres. Comm. Rotary Foundation Valter Tersigni

Pres. Comm. Gemellaggio Michele Meloni