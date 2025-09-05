Un nuovo anno di impegno e di servizio per i soci del Rotary Club Frosinone

Presidente Mario Prata
Dallo scorso luglio, il Rotary Club Frosinone ha intrapreso un nuovo percorso condiviso sotto la guida del neoPresidente, il Dott. Mario Prata. Sono già numerose le iniziative in cantiere, tutte animate dal forte desiderio dei soci di contribuire al bene comune. Grande è l’attesa per l’evento del 23 settembre prossimo che vedrà la partecipazione del Prof. Marco Odello, esperto di Diritto internazionale e Diritti Umani, il quale terrà una conferenza dal titolo “Diritti umani e sovranità degli Stati. Tensioni, problemi e prospettive e Diritti Umani”.
“Il Rotary – dichiara il Presidente – vanta una storia centenaria di professionisti che, con grande passione, impiegano le loro competenze al servizio della comunità, proprio come recita   il motto del Rotary: “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e, nello specifico, quello dell’anno rotariano in corso è “Uniti per fare del bene”.
Una rete di professionisti – dichiara il Dott. Prata – che si muove per creare legami forti e significativi destinati a durare nel tempo; per realizzare i “service” a favore della comunità anche promuovendo e celebrando le differenze quale valore aggiunto; per raggiungere obiettivi comuni finalizzati al benessere dei cittadini agendo sempre con onestà, trasparenza e correttezza e ispirandosi a modelli di comportamento etico”.

ORGANIGRAMMA

Componenti del Consiglio Direttivo:

Presidente                                                      Mario Prata

VicePresidente                                              Massimo Chiappini

Segretario                                                       Gianluca Bellano

Tesoriere                                                         Luigi Capoccetta

Prefetto                                                           Mauro Vermiglio

Presidente Incoming                                      Massimo Chiappini

Past President                                                Fausto Cioci

Consigliere                                                      Laura Cellitti

Consigliere                                                      Massimo Uccioli

Consigliere                                                      Federica Tarquini

Consigliere                                                      Umberto Turriziani Colonna

Consigliere                                                      Mario Cellitti

Segretario Esecutivo                                       Francesca Casinelli

Assistente Governatore                                  Renato Ciamarra

Presidenti delle Commissioni:

Pres. Comm. Effettivo                                                Massimo Uccioli

Pres. Comm. Nuove Generazioni                              Simone Caporale

Pres. Comm. Progetti e Borse di Studio                   Fabrizio Antonucci

Pres. Comm. Pubbl. Relazioni e Immagine               Mario Cellitti

Pres. Comm. Rotary Foundation                               Valter Tersigni

Pres. Comm. Gemellaggio                                         Michele Meloni

