Un nuovo anno di impegno e di servizio per i soci del Rotary Club Frosinone

Dallo scorso luglio, il Rotary Club Frosinone ha intrapreso un nuovo percorso condiviso sotto la guida del neoPresidente, il Dott. Mario Prata. Sono già numerose le iniziative in cantiere, tutte animate dal forte desiderio dei soci di contribuire al bene comune. Grande è l’attesa per l’evento del 23 settembre prossimo che vedrà la partecipazione del Prof. Marco Odello, esperto di Diritto internazionale e Diritti Umani, il quale terrà una conferenza dal titolo “Diritti umani e sovranità degli Stati. Tensioni, problemi e prospettive e Diritti Umani”.
“Il Rotary – dichiara il Presidente – vanta una storia centenaria di professionisti che, con grande passione, impiegano le loro competenze al servizio della comunità, proprio come recita il motto del Rotary: “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e, nello specifico, quello dell’anno rotariano in corso è “Uniti per fare del bene”.
Una rete di professionisti – dichiara il Dott. Prata – che si muove per creare legami forti e significativi destinati a durare nel tempo; per realizzare i “service” a favore della comunità anche promuovendo e celebrando le differenze quale valore aggiunto; per raggiungere obiettivi comuni finalizzati al benessere dei cittadini agendo sempre con onestà, trasparenza e correttezza e ispirandosi a modelli di comportamento etico”.
