Un meteorite solca il cielo di Fano e si schianta in mare poco lontano da riva

Concerto questa mattina a Fano dove un bolide luminoso, probabilmente un meteorite, ha solcato il cielo. Alcuni testimoni avrebbero visto l’ogetto schianatrsi in mare davanti al quartiere di Gimarra, a poche centinaia di metri dalla riva. Ma sono stati in molti, e non soltanto a Fano, a notare la scia luminosa in cielo, questa mattina introno alle 10,30. Su Facebook e sui social, infatti, fioccano le testimonianze. La Capitaneria di Porto ha inviato sul posto un motovedetta per indagare sull’accaduto.

foto e fonte corriereadriatico.it