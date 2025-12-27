Un lavoro di rete per restituire dignità, salute e futuro

Un giovane di origine etiope, giunto in Italia con il desiderio di inviare soldi alla propria famiglia in Etiopia, viveva in una condizione di estrema fragilità e con una malattia infettiva, alloggiando in una sistemazione precaria e in assenza di assistenza sanitaria.

Grazie al lavoro della UOC Malattie infettive, dove il giovane è stato ricoverato circa due mesi, è stato preso in carico, avviando il percorso terapeutico più idoneo e accompagnandolo verso la piena ripresa delle condizioni di salute.

Fondamentale è stata la sinergia fra ASL di Frosinone e il Centro Rapporti Internazionali dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale insieme al supporto del Consolato e degli assistenti sociali della Azienda Sanitaria. I soggetti istituzionali hanno reso possibile il suo rientro in Etiopia nei giorni scorsi, dove ha potuto finalmente riabbracciare la famiglia e proseguire le cure.

