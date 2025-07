Grande successo per la 1° edizione di “MOMENTI Nonni-Nipoti”, promossa dall’Associazione Diversamente Giovani di Vicalvi

Manca poco alla conclusione della prima edizione di “Momenti Nonni-Nipoti”, un’ iniziativa ideata e promossa dall’Associazione Diversamente Giovani di Vicalvi, nata dal desiderio di creare uno spazio di incontro, condivisione e collaborazione tra generazioni, valorizzando, così, il legame speciale tra nonni e nipoti.

L’iniziativa si è articolata in dieci incontri bisettimanali, ogni martedì e venerdì mattina dalle 9:00 alle 12:30, nella splendida cornice del Parco Bosseto.

Ogni appuntamento ha offerto laboratori creativi, ideati e condotti da Domenica Fazio, Sylviane Galante e Rocchina Rotondi, componenti del direttivo e vere anime dell’intero progetto.

Gioia, sorrisi, fantasia, manualità e creatività hanno accompagnato ogni incontro, offrendo a bambini, ragazzi e nonni l’opportunità di condividere momenti preziosi e di costruire insieme ricordi indelebili.

“Il nostro progetto – spiegano le organizzatrici – è nato con lo spirito di alleggerire il carico quotidiano dei nonni, spesso impegnati durante l’estate nella cura dei nipoti, e di offrire un sollievo economico alle famiglie, grazie ad attività totalmente gratuite e accessibili a tutti. Abbiamo pensato che questa fosse anche una buona occasione per fare comunità e valorizzare le relazioni intergenerazionali”.

Per concludere questa prima edizione, l’Associazione ha voluto regalare a tutti un momento speciale: sabato 26 luglio, a partire dalle ore 20:00, sempre presso il Parco Bosseto, si terrà l’evento “Il Parco in Festa” con lo spettacolo “Le Avventure di Pulcinella”, a cura del Teatro d’Arte dei Burattini. L’ingresso è gratuito. Durante la serata sarà inoltre allestito un mercatino con le creazioni realizzate nei laboratori, per condividere con tutti il frutto del lavoro e della fantasia dei partecipanti.

“Un sentito ringraziamento va al Comune di Vicalvi per il patrocinio concesso” continuano le organizzatrici “e a tutte le famiglie che hanno preso parte all’iniziativa con entusiasmo e calore. Un grazie speciale alle nonne e alle mamme che ogni giorno ci hanno coccolato tutti con crostate, pizze e mille delizie fatte in casa.”

Questa prima edizione di “Momenti Nonni-Nipoti” è solo l’inizio. L’Associazione è già al lavoro per rinnovare l’appuntamento la prossima estate, con nuove attività, nuove idee e la stessa voglia di stare insieme.