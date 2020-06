Un Grand Tour tra cultura e natura con oltre 40 idee di viaggio per le prossime vacanze

Come cambieranno i viaggi e le vacanze degli Italiani? Quali mete è possibile raggiungere per un periodo di svago, ma anche di crescita culturale? A queste domande risponde la diretta streaming organizzata dal mensile “Leggere:tutti” lo scorso 5 giugno e ora presente in versione integrale sul proprio canale YouTube in collaborazione con la Rete de I Parchi letterari®.

A far da guida in questo lungo viaggio 85 tra scrittori, musicisti, registi, attori, chef; tra questi: Paolo Cognetti, Giordano Bruno Guerri, Renzo Arbore, Neria De Giovanni, Raffaele Nigro, Attilio Brilli, Andrea Di Consoli, Giuseppe Cederna, Ciccio Sultano e rappresentanti di istituzioni, tra cui Enrico Vicenti, segretario nazionale dell’Unesco, il presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata Carmine Cicala, Paolo De Castro della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, il Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini, il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre Patrizio Scarpellini e il Vice Presidente della Lipu Alessandro Polinori. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Commissione Italiana dell’Unesco, e si è avvalsa della partnership di BPER Banca .

Le vacanze degli italiani nei prossimi mesi, è stato sottolineato nel corso dell’incontro di apertura dal segretario generale del Censis Giorgio De Rita, dal sociologo Francesco Morace, da Oscar di Montigny, dagli esperti di turismo Antonio Cellie e Roberto Formato privilegeranno l’Italia e, nell’ambito del nostro Paese, parchi, ville, oasi naturali in cui sia possibile fruire del periodo di riposo in luoghi incontaminati e con la massima sicurezza. Non più spazi da attraversare ma luoghi da vivere! In questa prospettiva le mete culturali per la loro storia e le bellezze naturali saranno la vera novità di quest’anno. Ci si sposterà, secondo un sondaggio tra i soci del Touring Club, preferibilmente con mezzi propri ma anche il treno rientra tra le scelte dei viaggiatori mentre ad essere fortemente penalizzati saranno i viaggi in aereo. Anche le mete culturali, soprattutto quelle in aree decentrate e immerse in aree naturali come i Parchi letterari o il Vittoriale d’Annunzio avranno un forte impulso. Tra l’altro, come ha sottolineato Eugenio Tangerini, responsabile Relazioni Esterne e Responsabilità sociale di BPER Banca, da anni impegnata a supportare e promuovere iniziative culturali su tutto il territorio nazionale, “una vacanza in un luogo in cui hanno vissuto scrittori e artisti è di stimolo anche per la lettura, nella preparazione del viaggio e per gli stimoli che si ricevono”.

“Ma il Grand Tour non è solo un evento in streaming – ha indicato Sergio Auricchio, editore di “Leggere:tutti” – tutti coloro che fossero interessati ad alcune delle mete proposte avranno la possibilità di contattarci (info sul sito ufficiale), in modo che nei prossimi mesi si potranno organizzare delle visite guidate nei luoghi segnalati, dove la bellezza dei territori si collega alla letteratura. Riteniamo inoltre che accompagnare le suggestioni del viaggio con le emozioni che nascono da un libro sia una formula vincente, come prova il successo della Nave dei libri per Barcellona che organizziamo da 10 anni”.

Stanislao de Marsanich, presidente della rete dei Parchi Letterari, ha aggiunto: “In un momento in cui cresce l’attenzione per l’ambiente, la scelta di destinazioni immerse nella natura e in territori che ricordano la vita e le opere di scrittori può rappresentare non solo un momento di svago e crescita culturale, ma anche un aiuto alla tutela di tesori a volte poco conosciuti: i Parchi Letterari non si limitano a custodire e divulgare la letteratura attraverso i luoghi, ma intendono contribuire a salvaguardare i luoghi attraverso la letteratura “.

COMUNICATO STAMPA