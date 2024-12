Un giusto riconoscimento alla storia di Aquino: Il Palazzo Comunale intitolato al Sindaco Giuseppe Tomassi. Presente Gianluca Quadrini

In una giornata di grande significato per la comunità di Aquino e per l’intero territorio provinciale, il Palazzo Comunale di Aquino è stato intitolato al sindaco Giuseppe Tomassi, figura di grande rilievo per la storia politica e sociale della città. La cerimonia, che si è svolta alla presenza di autorità civili, militari e religiose, ha visto anche la partecipazione del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che, su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano,ha preso la parola per rendere omaggio al sindaco Tomassi e all’iniziativa dell’amministrazione comunale. Doveva essere presente anche il Ministro, on. Antonio Tajani, che per impegno dell’ultimo minuto non ha potuto presenziare alla cerimonia, un evento al quale teneva molto far sentire la sua presenza.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, in qualità di rappresentante dell’ente provinciale, ha dichiarato:

“È con grande orgoglio e profondo rispetto che sono intervenuto oggi alla cerimonia di intitolazione del Palazzo Comunale di Aquino al nostro amato sindaco Giuseppe Tomassi. Un gesto simbolico che celebra non solo un uomo, ma un’intera storia che ha segnato indelebilmente la crescita e lo sviluppo di questo Comune. Giuseppe Tomassi, con il suo instancabile impegno, la sua visione e la sua passione, ha rappresentato una guida per Aquino in momenti di grande trasformazione.”

“In qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, – ha continuato Quadrini – non posso che esprimere il mio più sincero apprezzamento per questa scelta dell’amministrazione comunale, e del suo sindaco, Fausto Tomassi, che con grande sensibilità ha deciso di dedicare un luogo così significativo della città a uno dei suoi figli migliori. L’intitolazione di un palazzo comunale non è solo un atto di memoria, ma anche un monito per le generazioni future, affinché continuino a perseguire l’impegno civile e politico con lo stesso spirito di servizio e dedizione che ha contraddistinto la figura del sindaco Tomassi.”

Durante la cerimonia, il Presidente del Consiglio Provinciale ha anche ricordato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali, che, unite, sono in grado di affrontare le sfide più difficili e di valorizzare il patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli amministratori di Aquino per aver scelto di ricordare in modo così solenne e tangibile il sindaco Tomassi, simbolo di impegno e passione politica.

Il gesto di intitolare il Palazzo Comunale a Giuseppe Tomassi, infatti, non solo celebra un uomo, ma testimonia l’affetto e la stima di tutta la comunità di Aquino verso un leader che ha saputo tracciare un solco profondo nel cammino di crescita del paese.