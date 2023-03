Un giorno per ricordare le vittime del Covid, Gianluca Quadrini alla cerimonia a Piedimonte San Germano

Presso il comitato della Croce Rossa di Piedimonte San Germano, si è svolta la cerimonia per ricordare quanti non ce l’hanno fatta a sconfiggere il covid. Presenti il Presidente della CroceR ossa Italiana, Rosario Maria Gianluca Valastro, il Presidente del comitato Regionale della Croce Rossa, Adriano De Nardis, i sindaci del territorio e i volontari delle associazioni della città. A rappresentare la provincia di Frosinone, era presente Gianluca Quadrini che dopo aver portato i saluti del Presidente Di Stefano si sofferma sull’importanza di ricordare questo giorno – “il 18 marzo è una giornata che rimarrà sempre impressa nelle nostre menti. Oggi ricordiamo quanti non ce l’hanno fatta e siamo vicini alle loro famiglie. Celebriamo questo momento nel comitato della Croce Rossa di Piedimonte per che è stato il quartier genere dell’emergenza sanitaria. Un grazie a tutti i volontari, al personale sanitario e alle forze dell’ordine che sono stati la nostra speranza in quei momenti terribili. La straordinaria catena di solidarietà ha fatto in modo che nessuno venisse lasciato. La memoria di questi momenti è importante per capire che insieme si può vincere ogni paura.”

COMUNICATO STAMPA

