Un giocattolo per Natale’: Gioventù Nazionale consegna doni per i bambini del reparto di Pediatria di Frosinone

Come da anni ormai nella mattinata della vigilia Natale Gioventù Nazionale ha consegnato doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria di Frosinone. Presenti durante la consegna il Consigliere Regionale Daniele Maura, il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Armando Conte e una folta delegazioni di Presidenti cittadini e militanti del movimento giovanile.

Un’iniziativa che nasce dai circoli di tutta la provincia e che ha visto tanti giovani impegnarsi, nei giorni scorsi, per raccogliere giocattoli da regalare ai bambini che purtroppo si trovavano in reparto durante la giornata della Vigilia di Natale.

Molto soddisfatto il Presidente Armando Conte che così commenta l’iniziativa: “Un piacere essere riusciti a donare, oltre che giocattoli ai bambini e al reparto di pediatria, anche e soprattutto un sorriso ai più piccoli che in una giornata di festa erano costretti a stare lontano da casa e dal calore natalizio. La nostra è un’iniziativa che nasce dai ragazzi e dalle ragazze del nostro movimento con l’intento di allietare il Natale dei più piccoli con dei doni che raccogliamo con gesti di solidarietà da parte di tutta la cittadinanza ed è per questo che ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e tutti i giovani che si sono adoperati per rendere tutto ciò possibile. Per tutti noi è un piacere ed un privilegio poter aiutare gli altri e continueremo, negli anni, a portare avanti questa tradizione perché riempie di gioia vedere tanti giovani che si mettono a disposizione di chi è meno fortunato”.