“Un gigante e un visionario che ha rivoluzionato la politica, anche in provincia di Frosinone. Il suo esempio resterà la nostra stella polare”

Ha rivoluzionato la politica italiana, inventandosi letteralmente la coalizione di centrodestra, maggioritaria nel Paese dall’anno della sua celebre discesa in campo, il 26 gennaio1994. Quasi 30 anni fa.

Silvio Berlusconi stato un protagonista assoluto della vita politica nazionale, portando l’Italia a vette inimmaginabili negli anni dei suoi Governi.

Anche in provincia di Frosinone l’effetto Berlusconi si è sentito, specialmente a livello di classe dirigente. Oltre che naturalmente di voti e di vittorie. Alla Ciociaria Berlusconi è stato sempre molto legato, anche per via del rapporto speciale con Antonio Tajani, adesso ministro degli esteri. Forza Italia rappresenta l’esempio della più grande rivoluzione democratica degli ultimi decenni. Un partito centrista, liberale, cattolico, moderato, sempre in grado di evolversi e di adattarsi ai tempi. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la guida di Silvio Berlusconi. Tantissimi i ricordi: i discorsi, la straordinaria capacità motivazionale, la visione, il carisma, il profilo internazionale.

Il suo esempio rappresenterà costantemente una stella polare per tutti noi, impegnati a tradurre nell’azione politica quotidiana e locale i suoi insegnamenti. Un uomo che ha saputo cambiare la politica. Per non parlare del fatto che è stato un autentico “gigante” del mondo imprenditoriale e dell’editoria. Senza dimenticare le imprese sportive legate al Milan e negli ultimi anni al Monza.

Forza Italia e il centrodestra non ci sarebbero mai stati senza Silvio Berlusconi. Adesso la sfida di noi tutti è di continuare il cammino politico intrapreso non perdendo mai di vista i suoi insegnamenti. E il suo esempio.

Comunicato stampa a firma di Adriano Piacentini,Daniele Natalia,Rossella Chiusaroli, subcommissari provinciali di Forza Italia.