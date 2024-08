“Un gemellaggio di fratellanza e memoria storica” Gianluca Quadrini in visita istituzionale nella provincia di Kalisz in Polonia

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, in questi giorni in visita istituzionale in Polonia, nella provincia di Kalisz, su delega del Presidente, Luca Di Stefano che ha predisposto tutti gli atti per la realizzazione e del gemellaggio, ha sottolineato l’importanza dei rapporti di amicizia e fratellanza tra i popoli, rimarcando il profondo legame storico che unisce le due province.

“Il popolo polacco è stato un faro di speranza per il nostro territorio durante il secondo conflitto mondiale. Il sacrificio dei loro uomini ha ridato la libertà alla nostra terra, e per questo, il nostro debito di gratitudine è immenso,” ha dichiarato il Presidente durante l’incontro con le autorità locali e ha espresso un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia di Kalisz per la calorosa accoglienza ricevuta. “La generosità e il calore umano che ho trovato qui sono testimonianze tangibili della nostra amicizia e della volontà comune di costruire un futuro di collaborazione e pace.”

La permanenza del Presidente del Consiglio Provinciale a Kalisz proseguirà fino al 2 settembre. Durante questi giorni sono in programma numerose visite istituzionali e cerimonie che celebreranno il gemellaggio e l’intensificazione dei rapporti tra le due comunità.

Il Presidente ha concluso con una riflessione personale: “Questo gemellaggio non è solo un simbolo, ma una concreta testimonianza di quanto sia prezioso il legame tra i nostri popoli, fondato sulla memoria, sulla riconoscenza e su una visione condivisa di pace e prosperità.” L’auspicio di Quadrini è nella speranza che questo incontro possa rappresentare l’inizio di un lungo e fruttuoso percorso di collaborazione tra la Provincia di Frosinone e la Provincia di Kalisz.

COMUNICATO STAMPA